Parejas gais temen ‘efecto Bolsonaro’ en Brasil y adelantan sus bodas

Cientos de parejas gais en Brasil han decidido adelantar sus matrimonios por miedo a que la llegada deUno de estos casos es el de una famosa pareja, la del gestor de redes sociales Marcelo Serrano y el diseñador Wellington Pereti."Vivimos hace ocho años juntos, pero nunca tuvimos nada oficializado.afirma Wellington.El matrimonio entre personas del mismo sexo en Brasil es permitido desde finales de 2011 gracias a una decisión de la Corte Suprema y, desde 2013,

el Consejo Nacional de Justicia publicó una resolución que garantiza la celebración de las uniones homoafectivas.

No obstante, según explica la presidenta de la Comisión de la Diversidad Sexual y Género de la Orden de Abogados de Brasil, Maria Berenice Dias, dicha resolución no tiene fuerza de ley,"La presuposición de la resolución es la ausencia de ley, por lo que cuando entra en vigor cualquier clase de norma, se cae la jurisprudencia", aclara Dias, quien, dado el "cuadro de Brasil"Después de la recomendación de Dias, Marcelo y Wellington se casaron a las prisas y abdicaron de una"Ya pudimos ver el peso que la religión y las iglesias tendrán en el nuevo Gobierno" yde Bolsonaro, comenta Wellington.No obstante, la abogada Amanda Almozara ve una "connotación exagerada" por parte de la pareja, pues, explica, no sería "así tan simple""Existe una absoluta inseguridad jurídica sobre el asunto", peroMás allá de la preocupación en el ámbito legal, muchas parejas temen también una escalada de la violencia contra este colectivo, que fue blanco de comentarios polémicos de Bolsonaro, líder de la emergente ultraderecha brasileña,En el país de Latinoamérica donde más se matan homosexuales, el año pasado,destaca Marcelo."A partir del momento que una persona apoya un político homófobo,Para hacer frente a "esa ola de odio que llegó", se ha producido una "ola del bien", como es el caso de la red de voluntarios que ofrecen servicios gratuitos para ayudar a las parejas que desean casarse aún en 2018,Gracias a esa red,trabajaron de manera voluntaria."Es un momento único, no imaginábamos la proporción que iba a tomar.La maestra de ceremonias Jamila Maia, cuyos valores para la celebración de eventos se sitúan en los 1.000 reales (unos 260 dólares), afirma que decidió participar porque"Yo creo que todos somos iguales y, si somos iguales, todos debemos tener los mismos derechos, da igual a quien amemos", expresa Maia,El fenómeno de anticipar los matrimonios gais se intensificó tanto tras la recomendación de Dias que muchos notarios ya no tienen fechas disponibles para oficializar las uniones.En un notario ubicado en el corazón de Sao Paulo,explica el funcionario Rafael de Sousa.Así, ya sea por un estado de alerta respecto al futuro o por un impulso momentáneo, centenares de parejas,: "La solidaridad y el amor son también una forma de resistencia".