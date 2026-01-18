Pasajeros vivieron momentos de terror en un avión: escucharon gritos en la bodega de carga

Lo que sería un vuelo tranquilo para decenas de personas terminó convirtiéndose en un momento de terror antes del despegue. Mientras el avión avanzaba lentamente por la pista, varios pasajeros empezaron a escuchar golpes secos y gritos desesperados que provenían desde lo más profundo de la aeronave. En cuestión de segundos, la calma del vuelo se transformó en una escena de miedo.

Lo que a primera vista parecía una escena de película ocurrió en un vuelo comercial lleno de pasajeros, justo cuando todo estaba listo para despegar. La reacción inmediata de la tripulación y la posterior cancelación del vuelo confirmaron que no se trató de una falsa alarma.



Gritos en la bodega generaron miedo entre pasajeros

El incidente ocurrió el pasado 13 de diciembre, cuando el vuelo AC1502 de Air Canada se alistaba para despegar desde el aeropuerto Pearson de Toronto con destino a Moncton, en Nuevo Brunswick. La aeronave, un Airbus con 184 pasajeros a bordo, se encontraba en fase de rodaje previo al despegue cuando, desde la parte trasera, comenzaron a escucharse gritos y golpes provenientes de la bodega de carga.



Varios pasajeros señalaron que los gritos eran claros y constantes, lo que generó alarma inmediata dentro de la cabina. Las auxiliares de vuelo recorrieron rápidamente el pasillo y, minutos después, el piloto informó que un miembro del personal de tierra había quedado atrapado en la bodega tras el cierre accidental de las puertas.

De acuerdo con lo confirmado por las autoridades y la propia aerolínea, el trabajador se encontraba colaborando en la carga de equipaje cuando ocurrió el cierre inadvertido. El avión se detuvo antes de llegar a la pista de despegue y el equipo en tierra actuó con rapidez para liberar al empleado.

Minutos después, el trabajador salió ileso y subió a la cabina para tranquilizar a los pasajeros. Air Canada aseguró que no se reportaron heridos y que la persona atrapada no sufrió consecuencias físicas, pese a la tensión del momento.



El vuelo fue cancelado por seguridad

Tras regresar a la terminal, los pasajeros fueron desembarcados mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes. Luego de varios retrasos, el vuelo fue finalmente cancelado y la aerolínea explicó que la decisión obedeció a circunstancias ajenas a su control.

Expertos señalaron que, aunque el riesgo vital era bajo durante el rodaje, el incidente dejó en evidencia fallas en los procedimientos de seguridad. Air Canada informó que, tras lo ocurrido, reforzó sus protocolos con el personal de tierra para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

