Paso de huracanes es la peor tragedia en 90 años: primera dama de Puerto Rico

Beatriz Rossello, primera dama de Puerto Rico, isla azotada por el paso de los huracanes Irma y María, habló en Mañanas BLU sobre la terrible tragedia que enluta al pueblo puertorriqueño.



“Fueron dos huracanes los que nos impactaron: primero Irma, que destrozó todo el este de la isla, y segundo María, que atravesó toda la isla. Acá nos dividimos por municipios, son 78 y todos están en crisis”, precisó.



Aseguró que el Gobierno está trabajando para reestablecer la energía en la isla, ya que la perdió por completo tras el paso de María.

En ese sentido, dijo que los hospitales ya están trabajando con energía eléctrica, atendiendo a todos los heridos que dejó el devastador paso de los ciclones.



“El 50 % de la población ya tiene agua, pero sin duda estamos hablando de la catástrofe más terrible para Puerto Rico en más d e90 años. Hay necesidad y desesperación”, añadió.



Dijo, además, que Puerto Rico desde hace ocho días es otra isla, una completamente devastada y entristecida.



“Les puedo decir que no hay un solo árbol en pie, los que hay no están en buenas condiciones. No existen las residencias”, dijo Rosello, quien lamentó que Puerto Rico ya no sea “la isla del encanto”.



Finalmente, aseguró que Puerto Rico nunca va a ser igual, pero que desde el Gobierno entienden que deben trabajar para poner en pie lo que más puedan.



“Solos no podemos, necesitamos de todos. Agradecemos a los pueblos que nos han ayudado para superar esta terrible crisis”, puntualizó.

