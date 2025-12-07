En vivo
Periodista fue asesinado por sicarios en Perú: su hermano todavía lucha por su vida

Periodista fue asesinado por sicarios en Perú: su hermano todavía lucha por su vida

La ANP confirmó que este es el tercer asesinato de un periodista en lo que va del año, después de los casos de Gastón Medina, en Ica, y Raúl Celis.

Asesinan a periodista peruano
Asesinan a periodista peruano
Foto: Freepik
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de dic, 2025

