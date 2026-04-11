En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Perú llega a sus elecciones generales sin una salida clara a diez años de crisis políticas

Perú llega a sus elecciones generales sin una salida clara a diez años de crisis políticas

Más de 27,3 millones de peruanos están llamados a las urnas para escoger entre 35 candidatos presidenciales, un récord absoluto en su historia electoral que lleva a una gran fragmentación del voto.

Elecciones en Perú.jpg
Elecciones en Perú.
Foto: Transparencia Electoral.
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de abr, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad