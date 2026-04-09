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Blu Radio  / Mundo  / Trump dice que la OTAN "no estuvo ahí" cuando la necesitó luego de la reunión con Rutte

Trump dice que la OTAN "no estuvo ahí" cuando la necesitó luego de la reunión con Rutte

"La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar", arremetió nuevamente Trump contra la alianza en su cuenta oficial de Truth Social.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Foto: AFP
Por: EFE
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Actualizado: 9 de abr, 2026

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