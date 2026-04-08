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Blu Radio  / Mundo  / “Trump si no puede se acobarda”: polémica frase que analiza exasesor de la OTAN por tregua con Irán

“Trump si no puede se acobarda”: polémica frase que analiza exasesor de la OTAN por tregua con Irán

Mencionó que existe un concepto en los círculos políticos y sociales del país para describir las retiradas tácticas del mandatario.

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