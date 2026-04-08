“Trump si no puede se acobarda”: polémica frase que analiza exasesor de la OTAN por tregua con Irán

La ofensiva de Estados Unidos contra Irán destruyó "por completo" la capacidad del país para fabricar misiles u otro armamento sofisticado, afirmó el miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth. "Terminamos de destruir por completo la base industrial de defensa de Irán, un pilar central de nuestra misión", dijo Hegseth en rueda de prensa. "Ya no pueden fabricar misiles", aseguró.

"Si Irán hubiera rechazado nuestros términos, los siguientes objetivos habrían sido sus plantas de energía, sus puentes y su infraestructura petrolera y energética", añadió, en alusión a las amenazas del presidente Donald Trump.

En diálogo con Mañanas BLU, el coronel retirado del ejército estadounidense y exasesor de la OTAN, Alexander Crother, ofreció un análisis crítico sobre la tregua de dos semanas alcanzada entre Estados Unidos e Irán. Según el experto, a pesar de la retórica de victoria de la Casa Blanca, el panorama estratégico sugiere una realidad distinta.

Donald Trump Foto: AFP

“Yo pienso que los Estados Unidos están perdiendo la guerra porque el gobierno de Irán sobrevive y continúa”, afirmó Crother, destacando que el control de puntos estratégicos sigue en manos de Teherán.



La declaración más controvertida surgió al analizar el patrón de comportamiento del presidente Donald Trump frente a los conflictos internacionales. Crother mencionó que existe un concepto en los círculos políticos y sociales del país para describir las retiradas tácticas del mandatario.

“Hay un acrónimo en los Estados Unidos. Taco. que significa Trump siempre se acobarda. Ah, entonces ese es su patrón de actuar”, explicó el coronel.

Esta tendencia a retroceder, según el analista, está vinculada a la falta de apoyo interno. Con las elecciones intermedias de noviembre en el horizonte y un respaldo popular a la guerra que no supera el 40%, el presidente se encuentra en una posición vulnerable.

Publicidad

“Él tiene miedo de la población de los Estados Unidos... si las demócratas van a ganar a control del Congreso... ellos pueden bloquear sus iniciativas”, señaló Crother, subrayando que el alto precio de la gasolina es otro factor que presiona a la administración.



Control estratégico

A pesar de que el Secretario de Guerra estadounidense ha declarado que la capacidad militar de Irán está inutilizada, Crother difiere, calificando la situación no necesariamente como un fracaso total, sino como una “falta de éxito” en los objetivos principales. Para el consultor de seguridad, el objetivo de un cambio de régimen no se ha cumplido: “Ellos querían cambiar el gobierno y derrotar a los teocráticos. Y no tuvieron éxito en eso”.

Un punto crítico es el control del Estrecho de Ormuz. Crother advierte que, aunque el paso está abierto, los iraníes mantienen la autoridad efectiva en la zona. “Los iraní están encargados... y los Estados Unidos no puede prevenir eso”, explicó, añadiendo que el uso exclusivo de fuerza aérea y armada ha sido insuficiente para ganar blancos estratégicos, pues “Fuerza Aérea es necesario para éxito, pero no es suficiente”.

Estrecho de Ormuz. Foto: AFP.

Escuche aquí la entrevista: