Policía de Ecuador no aceptará aspirantes con tatuajes para evitar "infiltraciones" de criminales

La Policía Nacional de Ecuador realizará un proceso de selección para el ingreso de una nueva promoción de 112 cadetes a Escuela Superior, donde se excluirán a aquellos aspirantes que tengan tatuajes por temor a una eventual infiltración en este cuerpo de seguridad de miembros de bandas criminales.

Así lo manifestó este viernes en rueda de prensa el director nacional de Educación de la Policía, José Alejandro Vargas, quien explicó que "el objetivo principal es evitar que personas que hayan pertenecido o pertenezcan a estas organizaciones terroristas ingresen a la Policía Nacional".

Deben conocer que las organizaciones ahora llamadas terroristas tienen tatuajes en los que señalan su fidelidad con la organización, incluso las jerarquías que tienen dentro de esta organización están establecidas por sus tatuajes comentó José Alejandro Vargas

Las fuerzas de seguridad han incidido específicamente en este aspecto desde que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado, a inicios de mes, a la categoría de "conflicto armado interno" y pasó a denominar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

En los distintos operativos realizados en las calles, los policías y las Fuerzas Armadas buscan al revisar a personas posibles tatuajes que indiquen su posible relación con alguna de estas bandas.

Los tatuajes identifican a las bandas criminales

Estos tatuajes suelen ser normalmente de animales a los que aluden los nombres de estos grupos, como 'Los Lobos', 'Los Águilas' o 'Los Tiguerones', mientras que en el caso de 'Los Choneros', la banda más antigua y numerosa de las que tienen actividad en Ecuador, suelen identificarse con leones.

Vargas también hizo mención a que la Policía hizo "una encuesta con casi 22.000 personas en la que 5.800 manifestaron que no sentían confianza cuando eran atendidos por un policía que tenía tatuajes visibles".

El director de Educación de la Policía comentó que más adelante se evaluará qué medidas se toman con los cadetes y agentes ya incorporados que cuentan con tatuajes.

Entre los requisitos impuestos por la Policía para este proceso de selección de cadetes también está no tener expansores corporales en lugares visibles, así como no tener antecedentes penales, no estar afiliado a ningún partido político y ser soltero entre 18 y 22 años sin cargas familiares.

En total la Policía aceptará a 1.500 hombres y 250 mujeres como aspirantes, para optar a 112 plazas de cadete en la Escuela Superior de Policía, de las que 95 serán para hombres y 17 para mujeres, con un periodo de formación de cuatro años.