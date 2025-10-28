Policía intentó auxiliar a mujer accidentada, pero terminó atropellándola y causándole la muerte

Un hecho trágico culminó con la muerte de Trina Jones, una mujer de 62 años, luego de ser atropellada en dos ocasiones separadas durante la noche del pasado 23 de septiembre. El segundo impacto, el que resultó fatal, fue provocado por el propio oficial de policía que acudía al lugar para ayudarla, según confirmó el Departamento de Policía del Condado de Fairfax.

El incidente comenzó cuando Jones fue víctima de un choque y fuga mientras cruzaba una calle. El conductor del vehículo responsable, identificado como un Mercedes negro, abandonó el lugar. Poco después, el oficial Jalin Phillips se dirigía a la escena para prestar auxilio.

La llegada del patrullero quedó registrada en la cámara del vehículo policial. En las imágenes, se observa cómo el auto se acerca y, aunque reduce la velocidad, no logra detenerse a tiempo y pasa por encima de la mujer, quien yacía en la calzada.

Inmediatamente después del impacto, la desesperación del oficial se hace evidente en la grabación de audio. "Por favor, no me digan que la acabo de atropellar", se le escucha decir.



El Jefe de Policía, Kevin Davis, detalló en una conferencia de prensa que Phillips circulaba a una velocidad estimada entre 22 y 27 kilómetros por hora y que, en una revisión preliminar, “no hubo indicios de una conducción temeraria”. A pesar de ello, calificó la secuencia de eventos como “traumática” para la familia de la víctima y para el propio oficial, quien tiene dos años de servicio en la fuerza.

Tras el atropello, bomberos y equipos de rescate intentaron reanimar a Jones, pero falleció poco después en un hospital.

Mientras la investigación avanza para localizar e identificar al conductor del Mercedes del primer choque, el oficial Phillips fue apartado de sus funciones habituales y asignado a “servicio restringido”. Hasta el momento, no enfrenta cargos penales.

Sin embargo, la familia de la víctima tiene una postura firme. David Haynes, abogado de la familia Jones, declaró al medio local WTOP: “La conducta de este oficial es inexcusable y nuestra investigación sin duda ayudará a determinar cómo mató a la misma persona a la que venía a ayudar. No escatimaremos esfuerzos en nuestra investigación mientras trabajamos para obtener respuestas para la familia de la Sra. Jones”.