Policía le disparó a su novio por mensajes “inapropiados” en su celular; terminó detenida

Un grave hecho de violencia intrafamiliar protagonizado por una oficial del Departamento de Policía de Miami ha generado conmoción en California. Se trata de Stephany Canizares, de 27 años, quien fue detenida luego de disparar un arma contra su novio y padre de su hija, tras descubrir en su teléfono celular una serie de mensajes “inapropiados”.

De acuerdo con las autoridades, Canizares se comunicó inicialmente con la policía asegurando que su pareja la mantenía retenida en contra de su voluntad. Sin embargo, al llegar al lugar, los agentes constataron que la mujer había huido y que la versión no coincidía con los hechos. Fue entonces cuando el hombre relató lo sucedido.

Según la declaración del novio, Canizares lo amenazó con un arma de fuego después de encontrar los mensajes que motivaron la discusión. El sujeto afirmó haber temido por su vida y la de su hija, pues halló a la oficial armada afuera de la vivienda. Ante ello, decidió tomar a la menor en brazos, recoger otra arma que tenía guardada en un cajón y resguardarse en un dormitorio. También aseguró haber escuchado un disparo dentro de la casa.

Policía le disparó a su novio por mensajes “inapropiados” en su celular Foto: redes sociales

Posteriormente, la propia Canizares se entregó a las autoridades, a quienes confesó que sí había utilizado su arma de dotación y amenazado a su pareja en medio de la confrontación. La oficial fue arrestada de inmediato y suspendida de sus funciones mientras avanza la investigación en su contra.