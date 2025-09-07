Policía se enfrentó a ladrones que intentaron robarlo cuando iba trabajar: quedó en video

Un intento de robo contra un policía terminó en un violento tiroteo en plena calle en Villa Celina, partido de La Matanza, Argentina. El hecho ocurrió el pasado martes por la noche, cuando dos hombres en moto sorprendieron al agente que se dirigía en su motocicleta particular hacia la comisaría donde trabaja. Toda la escena quedó registrada en video.

Eran las 7:53 de la noche cuando el efectivo circulaba por la intersección de Verón de Astrada y Yeruá, en San Justo. A través del espejo retrovisor advirtió que dos hombres en moto lo seguían y, segundos después, lo interceptaron con amenazas: “Bajate, bajate”, le gritaron.

El oficial intentó acelerar para esquivar el ataque, pero perdió el control y cayó al suelo. Desde el piso, logró reaccionar y sacar su arma reglamentaria, con la que se enfrentó a la agresión a los tiros. Los delincuentes huyeron, aunque no llegaron muy lejos.

El acompañante recibió un disparo en el abdomen y su cómplice lo abandonó 13 cuadras más adelante, dejándolo agonizante en la calle. Vecinos llamaron al 911 y personal policial lo trasladó al Hospital Balestrini, donde permanece internado en terapia intensiva bajo custodia.

Fuentes de la investigación confirmaron que el herido, identificado como A.G., cuenta con antecedentes por robo agravado y portación ilegal de arma de fuego. Ahora enfrenta una nueva imputación por tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego.

En el lugar del ataque no se encontró el arma utilizada por los motochorros. El conductor de la moto logró escapar y continúa prófugo. El policía, en tanto, salió ileso del enfrentamiento. La causa quedó en manos de la Fiscalía N.° 3 de La Matanza, a cargo del fiscal Gastón Bianchi.