Sicario atacó al dueño de una tienda y vecinos lo capturaron en plena huida: hay video

La tarde del pasado miércoles 3 de septiembre se vivieron momentos de tensión en el sector Las Caobas, en Santo Domingo Oeste (República Dominicana), cuando un sicario abrió fuego contra el dueño de una tienda. El ataque, que quedó registrado en video, terminó con la captura del agresor gracias a la rápida reacción de los vecinos, e incluso con la inesperada intervención de un perro que se encontraba en el lugar.

El reloj marcaba las 5:08 de la tarde cuando las cámaras de seguridad del negocio captaron la escena. En las imágenes se observa al comerciante ingresando a su local con un gorro color café, mientras atendía a otras dos personas. Segundos después aparece otro hombre con casco, chaleco azul reflectivo y mochila negra. Sin mediar palabra, el recién llegado desenfunda un arma corta y dispara directamente contra el propietario del comercio, quien cae al suelo herido, aunque con signos vitales.

El atacante intentó huir hacia la motocicleta en la que se movilizaba, pero dos transeúntes que presenciaron lo ocurrido reaccionaron de inmediato. Ambos lo persiguieron y lograron derribarlo a pocos metros. En la persecución también se sumó un perro negro que estaba en la calle y, posteriormente, los clientes que permanecían dentro del establecimiento.

🇩🇴 | Un sicario que baleó al dueño de una tienda de repuestos fue reducido y detenido por residentes del sector Las Caobas, en Santo Domingo Oeste. pic.twitter.com/8APyEjGFD2 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) September 6, 2025

El hecho, que se hizo viral en redes sociales, generó decenas de reacciones que destacan el valor de los ciudadanos que evitaron la fuga del sicario. Finalmente, el hombre fue entregado a la Policía Nacional, según confirmaron las autoridades de Santo Domingo.

Por ahora, se desconoce el motivo del atentado contra el comerciante, mientras la víctima continúa bajo atención médica. Las investigaciones siguen en curso para esclarecer el trasfondo del ataque.