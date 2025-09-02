Policías mataron un hombre que habría apuñalado a varias personas en Francia

La policía francesa dio de baja este martes, 2 de septiembre, a un hombre sospechoso de herir con un cuchillo a varias personas en el centro de Marsella, la segunda ciudad del país, indicó una fuente policial.

Según informes preliminares, el hombre habría atacado con cuchillo a varias personas. También se notificó que el ataque se produjo durante la tarde del martes, 2 de septiembre de 2025, cerca del Viejo Puerto, un lugar emblemático del tráfico de drogas de esta ciudad en el sureste de Francia.

Antes que los agentes pudieran intervenir, el atacante apuñaló a múltiples personas, mientras gritaba "Allah Akbar". Posterior al ataque fue abatido por los policías.

"El atacante, de nacionalidad tunecina, apuñaló a cinco personas. Uno de los heridos se encuentra en estado crítico". Además, "también atacó al gerente de un hotel, del que había sido expulsado por impago, así como al hijo de este, otro cliente y dos transeúntes", indicó el fiscal de Marsella Nicolas Bessone.

Un testigo presencial, residente del barrio, aseguró que, "en el lugar de los hechos, la policía llegó muy rápido".

"Intentaron detenerlo frente a un restaurante de comida rápida y allí el hombre intentó atacar a un policía con un cuchillo. El policía gritó 'Detente, detente' antes de oír disparos", agregó. Adicionalmente, otro testigo contó haber visto a un hombre con "dos grandes cuchillos de carnicero".

Publicidad

En desarrollo...