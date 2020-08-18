Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU
Movilidad Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Marsella

Marsella

  • Policías mataron un hombre que habría apuñalado a varias personas en Francia
    Policías disparan contra presunto atacante con cuchillo en Marsella
    Foto: Captura de pantalla de redes sociales
    Mundo

    Policías le dieron de baja a un hombre que habría apuñalado a varias personas en Francia

    El hecho se registró en la segunda ciudad del país, según la policía local, y se registran heridos de gravedad.

  • Museo 11
    AFP- BluRadio
    Mundo

    Museo en Francia solo le permite entrada si está desnudo

    Para asistir a la exposición "Paraísos naturistas" en Marsella, al sureste de Francia, no es necesario usar ropa, pero sí se requiere calzado, lo cual ha desconcertado a algunos naturistas veteranos.

  • Yerson Mosquera con el Villarreal
    Yerson Mosquera con el Villarreal
    Foto: AFP
    Fútbol

    Yerson Mosquera anotó con el Villarreal, pero quedó eliminado de la Europa League

    Luego de un tiro libre, Yerson Mosquera encontró el espacio para cabecear y mandar el balón al fondo de la red. Sin embargo, en el global perdieron contra Marsella.

  • Marsella golea en la Europa League.jpg
    Marsella golea en la Europa League //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Marsella pega fuerte al Villarreal en el duelo de ida de la Europa League

    El Villarreal cayó definitivamente en picado con Marsella tras la expulsión de Alberto Moreno, quien en apenas 21 minutos fue sancionado con dos amarillas.

  • Genaro Gattuso.jpg
    Genaro Gattuso
    Foto: AFP
    Fútbol

    Gennaro Gattuso tendrá una nueva oportunidad como técnico: llega a un gigante de Francia

    Gattuso llega a un club convulso, en plena marea por el enfrentamiento de la presidencia, que ocupa el español Pablo Longoria en nombre del propietario.

  • Papa Francisco
    Foto: AFP
    Foto: AFP
    Mundo

    Papa Francisco pidió a Europa una acogida justa y ampliar las entradas legales de los migrantes

    El papa reiteró su petición de no encerrarse en la indiferencia ante el drama de la migración ante el presidente francés, Emmanuel Macron, y los cerca de 60 obispos y grupos de jóvenes que participaron en los encuentros desde Marsella

  • Edificio que se derrumbó en explosión en Marsella, Francia
    Edificio que se derrumbó en explosión en Marsella, Francia
    Foto: AFP
    Mundo

    Encontraron dos muertos en medio de escombros de edificio que se derrumbó por explosión en Francia

    El hallazgo de los dos cuerpos se produce casi 24 horas después de una explosión que causó el colapso de un edificio de cuatro plantas en el centro de la segunda ciudad más poblada de Francia.

  • Marsella.JPG
    Derrumbe de un edificio en Francia.
    Foto: captura de pantalla Twitter @dw_espanol.
    Mundo

    Video: al menos cinco heridos y ocho desaparecidos en derrumbe de edificio en Marsella, Francia

    Se cree que el edificio ubicado en la ciudad portuaria de Marsella, en el sur del país, se desplomó debido a una explosión de gas. "Hay que prepararse para que haya víctimas", señaló alcalde de Marsella.

  • Habitantes de Marsella.JPG
    Habitantes de Marsella se oponen a construcción de colegio.
    Foto: Twitter @corazoondetiza.
    Bogotá

    Habitantes del barrio Marsella, en Bogotá, se oponen a la construcción de un colegio

    La institución educativa se construirá en el parque “La Paz”, vecinos de este sector en Bogotá, no están de acuerdo porque, según ellos, acabarán con la zona verde del sector.

  • Rafael Borré
    Rafael Borré //
    Foto: Twitter @eintracht_esp
    Fútbol

    Tremendo chichón de Santos Borré con el Eintracht en partido de la Champions

    "Darlo todo, siempre", escribió el Eintracht en Twitter con un emoji que hace alusión al apodo de Borré: 'El comandante'.

CARGAR MÁS

Publicidad