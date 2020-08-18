Blu Radio Marsella
Policías le dieron de baja a un hombre que habría apuñalado a varias personas en Francia
El hecho se registró en la segunda ciudad del país, según la policía local, y se registran heridos de gravedad.
Museo en Francia solo le permite entrada si está desnudo
Para asistir a la exposición "Paraísos naturistas" en Marsella, al sureste de Francia, no es necesario usar ropa, pero sí se requiere calzado, lo cual ha desconcertado a algunos naturistas veteranos.
Yerson Mosquera anotó con el Villarreal, pero quedó eliminado de la Europa League
Luego de un tiro libre, Yerson Mosquera encontró el espacio para cabecear y mandar el balón al fondo de la red. Sin embargo, en el global perdieron contra Marsella.
Marsella pega fuerte al Villarreal en el duelo de ida de la Europa League
El Villarreal cayó definitivamente en picado con Marsella tras la expulsión de Alberto Moreno, quien en apenas 21 minutos fue sancionado con dos amarillas.
Gennaro Gattuso tendrá una nueva oportunidad como técnico: llega a un gigante de Francia
Gattuso llega a un club convulso, en plena marea por el enfrentamiento de la presidencia, que ocupa el español Pablo Longoria en nombre del propietario.
Papa Francisco pidió a Europa una acogida justa y ampliar las entradas legales de los migrantes
El papa reiteró su petición de no encerrarse en la indiferencia ante el drama de la migración ante el presidente francés, Emmanuel Macron, y los cerca de 60 obispos y grupos de jóvenes que participaron en los encuentros desde Marsella
Encontraron dos muertos en medio de escombros de edificio que se derrumbó por explosión en Francia
El hallazgo de los dos cuerpos se produce casi 24 horas después de una explosión que causó el colapso de un edificio de cuatro plantas en el centro de la segunda ciudad más poblada de Francia.
Video: al menos cinco heridos y ocho desaparecidos en derrumbe de edificio en Marsella, Francia
Se cree que el edificio ubicado en la ciudad portuaria de Marsella, en el sur del país, se desplomó debido a una explosión de gas. "Hay que prepararse para que haya víctimas", señaló alcalde de Marsella.
Habitantes del barrio Marsella, en Bogotá, se oponen a la construcción de un colegio
La institución educativa se construirá en el parque “La Paz”, vecinos de este sector en Bogotá, no están de acuerdo porque, según ellos, acabarán con la zona verde del sector.
Tremendo chichón de Santos Borré con el Eintracht en partido de la Champions
"Darlo todo, siempre", escribió el Eintracht en Twitter con un emoji que hace alusión al apodo de Borré: 'El comandante'.