Por caso Odebrecht se reunirán en Quito fiscales de Ecuador, Colombia y Perú

Los fiscales de Ecuador, Colombia y Perú se reunirán el próximo viernes, en Quito, para hablar sobre el caso de la firma brasileña Odebrecht, acusada de haber entregado sobornos en distintos países, informó hoy el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga.



"El 24 de marzo mantendremos una nueva reunión en Quito los fiscales generales de Ecuador, Colombia y Perú para hablar sobre #CasoOdebrecht", escribió Chiriboga en su cuenta de Twitter.



Recordó que con la Fiscalía de Perú han acordado intercambiar información y el fortalecimiento tecnológico para lograr mejores resultados en las indagaciones en torno al caso de la constructora brasileña.



Chiriboga añadió que desde junio próximo, el Ministerio Público de Brasil entregaría información a Ecuador y otros nueve países que investigan el caso de Odecrecht.



"Brasil entregará la información luego de que concluya el plazo de 6 meses de mantenerla en reserva", agregó al recordar que Brasil alcanzó un "secreto judicial con Odebrecht que le obliga a mantener en reserva la información hasta el 1 de junio de 2017".



Chiriboga apuntó que fiscales y procuradores de once países, incluido Ecuador, acordaron crear equipos bilaterales o multilaterales de investigación en el caso Odebrecht.



A principios de marzo, la Fiscalía de Ecuador anunció que busca llegar a un acuerdo con Odebrecht para obtener información sobre el caso de presuntos sobornos.



El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró hoy que Odebrecht pide "imposibles" en el acuerdo que busca la Fiscalía.



"Odebrecht pide imposibles que Brasil sí le otorgó, es una claudicación del Estado brasileño, porque lo que pide Odebrecht es garantía de que no tendrá ningún juicio civil, ninguno penal, que no se va a revisar ningún contrato anterior, que pueda seguir contratando en el país, cosas realmente inadmisibles", dijo Correa.



En su informe semanal de labores, el gobernante subrayó que, de acuerdo al marco constitucional de Ecuador, son "imposibles" las pretensiones de Odebrecht.