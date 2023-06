El excomisionado de Paz Sergio Jaramillo, el escritor Héctor Abad Faciolince y la periodista Catalina Gómez sobrevivieron milagrosamente a un bombardeo ruso contra un restaurante en Kramatorsk , en el este de Ucrania . Este ataque, que ocurrió el pasado miércoles, se cobró la vida de una decena de personas y dejó a más de 60 heridos, entre ellos la escritora ucraniana Victoria Amelina, quien se debate entre la vida y la muerte.

"Nosotros estamos bien": el excomisionado Jaramillo habla en Mañanas Blu

En una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, Jaramillo, describió su experiencia en el ataque.

"Nosotros estamos muy bien, Héctor y Catalina salieron lesos, yo salí con un golpe fuerte en una pierna, pero nada del otro mundo," dijo tras agregar que su compañera Victoria Melina está en estado crítico debido a una lesión en la cabeza.

¿Por qué el ataque afectó más a Victoria Amelina?

Cuando se le preguntó por qué Victoria Amelina tuvo un destino tan diferente al de ellos, Jaramillo respondió: “Eso se lo tiene que preguntar a los dioses o a la parca o yo no sé a quién, porque yo estaba sentado exactamente al lado de ella, pegado. La única diferencia fue que cuando se da la explosión yo estoy ligeramente inclinado y ella no. Ella recibe un golpe muy fuerte en la cabeza y yo no, y eso es todo lo que uno puede decir. Lo de Victoria en la cabeza es una esquirla del misil que cae sobre el restaurante en ese momento o un golpe de una columna Yo no, yo no puedo, no podría especular la verdad, pero digamos que como estábamos debajo de una marquesina, imagínense un restaurante que nosotros llamaríamos, sí ¿no? Un campestre, con una marquesina con mesas afuera y una parte interior, nosotros estábamos justo donde comenzaba la marquesina, la parte interior y esa marquesina voló en mil pedazos, cayeron las vigas, a mí me cayó una encima en la pierna y la gente que estaba adentro sufrió mucho más porque el misil cayó, yo calculo, unos 20-30 metros de donde estábamos y se enredó, literalmente se desfondó el techo y quedaron enterradas las persona”

El excomisionado de Paz atribuyó su supervivencia a la fortuna y a una ligera inclinación de su cuerpo en el momento del impacto.

Abad y Jaramillo habían viajado a Ucrania para "expresar la solidaridad de América Latina con el pueblo de Ucrania frente a la bárbara e ilegal invasión rusa", según dijo en Jaramillo en Mañanas Blu. Jaramillo, al frente de la campaña "Aguanta Ucrania", lidera la difusión de los horrores de la guerra en América Latina, esperando crear conciencia y apoyo para los ucranianos.

"Queríamos recoger testimonios de la gente que estaba viviendo la guerra"

Al preguntársele por qué habían decidido visitar Donetsk, una zona de conflicto, Jaramillo explicó que buscaban recoger testimonios de personas que estaban experimentando la guerra de primera mano. Sin embargo, aclaró que ellos no estaban en el frente de guerra, sino en las ciudades.

Jaramillo criticó duramente a Rusia por el uso ilegal y criminal de su armamento contra instalaciones civiles. Condenó los ataques que están aterrorizando a los ucranianos y causando la destrucción de la infraestructura civil, incluyendo el bombardeo del restaurante en el que se encontraban.

El excomisionado de Paz destacó la gravedad de que un país, especialmente uno que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, recurra a actos de terrorismo. Jaramillo advirtió que, si el mundo tolera este tipo de acciones, estará aceptando una realidad en la que prevalece la ley del más fuerte.