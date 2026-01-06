¿Por qué soldados cubanos custodiaban la seguridad de Venezuela?

Cuba publicó este martes los nombres de 32 militares fallecidos en el ataque de Estados Unidos en Caracas, operación que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. La información se conoció un día después de que el Ejército venezolano divulgara esquelas por la muerte de 23 uniformados durante los mismos hechos.

La revelación de la presencia de militares cubanos en operativos de seguridad en Venezuela ha generado fuertes cuestionamientos en la opinión pública, debido a la infiltración extranjera en la estructura de defensa y seguridad nacional del país.

El general (r) de brigada Antonio Rivero, antiguo integrante de la Fuerza Armada Venezolana, aseguró en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que dicha infiltración cubana en los organismos de seguridad de Venezuela comenzó de forma sistemática desde la llegada de Hugo Chávez al poder y se profundizó a partir de 2007.

Según Rivero, al reincorporarse a la Fuerza Armada en 2008, tras haber sido apartado por oponerse a cambios doctrinarios, pudo constatar de primera mano la influencia directa de asesores cubanos en decisiones estratégicas y en la formación militar.



“La doctrina del enemigo la dictaban asesores cubanos”

Rivero relató que una de sus primeras alertas surgió cuando le fue asignada la revisión del denominado “libro azul del enemigo”, un documento que definía a Estados Unidos como la principal amenaza militar de Venezuela. Afirmó que la información base para ese análisis debía ser suministrada por asesores cubanos ya integrados a la estructura castrense.



El general narró un episodio ocurrido durante la inauguración de un curso en la Academia Militar, en el que oficiales cubanos —vestidos de civil— impartían formación clasificada y declaraban el contenido como “secreto de Estado”, lo que generó su rechazo público y posterior salida del recinto.

De acuerdo con Rivero, tras los hechos de 2002, los asesores cubanos pasaron a controlar progresivamente los anillos de seguridad presidencial. Este esquema, dijo, se mantuvo y se amplió durante el gobierno de Nicolás Maduro, con un aumento significativo del personal extranjero dedicado a tareas de inteligencia y protección.

Indicó que entre 1997 y 2010 ingresaron al país entre 110.000 y 120.000 ciudadanos cubanos, de los cuales alrededor del 20 % tendrían formación combatiente y cerca de 4.000 estarían vinculados directamente a labores de seguridad.



Inteligencia y vínculos con grupos armados

Rivero señaló la creación del Grupo de Cooperación y Enlace (GRUCE), una estructura que —según dijo— opera en todas las regiones de defensa integral y que fue denunciada por él desde 2010. Añadió que existe una coordinación permanente entre inteligencia militar venezolana y grupos armados irregulares como el ELN y disidencias de las Farc, a través de la Dirección General de Inteligencia Militar.

El general responsabilizó directamente al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, de ejecutar órdenes externas y lo señaló como corresponsable de muertes ocurridas en instalaciones militares como Fuerte Tiuna.

Asimismo, afirmó estar convencido de que sectores del alto poder político y militar “entregaron” a Maduro a Estados Unidos, sugiriendo que intereses económicos y recompensas internacionales habrían influido en esa decisión.

