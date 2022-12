Prepare su fusil porque lo estamos esperando, basura: Maduro responde a Almagro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió duramente al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en días pasados sugirió no descartar una opción militar para que el vecino país salga de la crisis.



“Siempre haremos respetar a nuestra tierra. Tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cohesionadas, listas. Yo solamente le diría a esta basura: si usted dice que a Venezuela hay que invadirla, prepare su fusil, que aquí lo esperamos. Basura, basura y basura”, dijo.



El fin de semana pasado, el secretario afirmó que no se puede descartar una intervención militar contra el Gobierno del presidente Maduro para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano.

"En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción", manifestó Almagro en una rueda de prensa que dio en el lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar, a pocos metros de la línea fronteriza con Venezuela.



Ante las reacciones que suscitaron las declaraciones, el domingo, Almagro negó haber sugerido un ataque militar, pero declaró que está dispuesto a luchar hasta que caiga el Gobierno Maduro.



Esta no es la primera vez que la prensa estatal cubana arremete contra Almagro, a quien las autoridades de la isla han negado dos veces la entrada cuando el secretario de la OEA pretendía asistir a actos organizados en La Habana por la disidencia (en 2017 y 2018).