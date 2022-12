Presidenciales en Venezuela serían el 4 de febrero: opositor venezolano

Yon Goicochea, dirigente político opositor y quien estuvo cerca de un año y dos meses preso, hasta hace unos días recobró su libertad, después de que el Gobierno Maduro pasara por alto una orden para que quedara libre hace más de un año y no se hubiese cumplido.



“Me detuvieron por detentación de sustancias explosivas y asociación para delinquir, pero incluso, los testigos promovidos por la policía declararon que no era cierto que cargara con esos explosivos. Además, se suponía que para delinquir estaba asociado con el compañero opositor Carlos Melo a quien le quitaron ese delito, por lo que me quedé pagando un delito de asociación conmigo mismo”, contó Goicochea, criticando que es absurdo que el ejecutivo tenga todo el poder para perseguir y judicializar incluso el debate político en el país.



Para el líder opositor, Venezuela hoy día tiene una fuerza mayor porque hay más personas dispuestas a luchar porque “cuando a un dirigente político lo sacan del medio, aparecen dos más”.



Le puede interesar: Venezuela confirma reunión con tenedores de bonos para renegociar deuda.



Sobre la situación por la que atraviesa la oposición, Giocochea indicó que es un proceso autodestructivo. “La situación es muy compleja, porque la unidad opositora ha caído en un proceso autodestructivo, en donde se ha perdido el respeto entre los dirigentes, quisiera unificarlos nuevamente, en una comunidad más grande e inclusivo para combatir lo que tenemos adelante”, afirmó.



Según Yon, esa división es peligrosa y una oportunidad clara para que el Gobierno decida adelantar las elecciones presidenciales y así aprovechar que no hay unidad en la oposición.



“Mi mayor preocupación en este momento es que recompongamos nuestras fuerzas, debemos hacer autocrítica y respetar convivir en una sociedad plural”, dijo.



Finalmente, el opositor dijo que muy probablemente el 4 de febrero se llevarían a cabo las elecciones presidenciales, por la simbología especial para ellos, se celebra el día en que Hugo Chávez intentó el fallido golpe de estado para llegar al poder.



Frente a ello, Goicohea dijo que el sistema electoral venezolano es todavía un mecanismo legal y posible para ganar espacio. “El voto es el arma más poderosa de quienes estamos desarmados”, finalizó.



Publicidad