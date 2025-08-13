Presidenta de México habló sobre la entrega de 26 presuntos narcos a Estados Unidos: esto dijo

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que la entrega de 26 presuntos narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos se hizo "por la seguridad" de México.

Las autoridades de México entregaron el martes a la justicia estadounidense a 26 presuntos criminales, entre ellos miembros de los cárteles Jalisco Nueva Generación (Cjng) y Sinaloa, dos de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del país.

La transferencia ocurrió en medio de las presiones del mandatario estadounidense, Donald Trump, para que México detenga el contrabando de drogas a su territorio, en particular del letal fentanilo.

"La decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

"No tiene que ver con una petición (de Estados Unidos), aunque en muchos de ellos hay peticiones", añadió.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: AFP

La mandataria dijo que la entrega no está relacionada con un acuerdo de seguridad que está negociando su gobierno con Estados Unidos, que incluye el tráfico de drogas y armas.

El Departamento de Justicia estadounidense señaló el martes a los 26 presuntos criminales de haber introducido a ese país "toneladas de peligrosas drogas, como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína".

La entrega se produjo tras reportes periodísticos, la semana pasada, según los cuales Trump ordenó utilizar al ejército de ese país contra los cárteles de la droga. El gobierno mexicano dijo entonces que "no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses" en su territorio.

En febrero, México ya había entregado a 29 de sus más notorios capos de las drogas, entre ellos el veterano Rafael Caro Quintero, señalado por el homicidio del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena" en 1985.