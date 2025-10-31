En vivo
Presidente de Ecuador sobre viaje de Petro a Manta: "No creo que fue a nada bueno"

Presidente de Ecuador sobre viaje de Petro a Manta: “No creo que fue a nada bueno”

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuestionó la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, a la ciudad de Manta el pasado mes de mayo, algo que le pareció "muy extraño" porque "no le hizo ninguna ayuda a nadie".

Daniel Noboa y Gustavo Petro
Daniel Noboa y Gustavo Petro
Fotos: AFP / EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuestionó este viernes, 31 de octubre, los fines de la visita que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó de forma privada a la costera ciudad ecuatoriana de Manta después de asistir en mayo pasado a su investidura en Quito.

Daniel Noboa
Daniel Noboa
Foto: AFP.

Petro, tras asistir a la investidura presidencial de Noboa el pasado 24 de mayo, viajó a Manta donde pasó dos días en una residencia privada antes de retornar a Colombia, de acuerdo con la información difundida por medios locales ecuatorianos.

Noboa cuestionó este viernes -durante una entrevista con el canal Teleamazonas- que Petro realizara esta visita a Manta, tras una tensa asistencia a la ceremonia de investidura, a la que llegó con la demanda de libertad para el exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien tiene tres condenas por corrupción y fue recapturado en 2024 durante un asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Ecuador, donde Glas había recibido asilo.

Al ser preguntado por la droga procedente de Colombia que sale por Ecuador y las relaciones con su homólogo colombiano, Noboa respondió que "él (Petro) salió también por Manta". "No creo que fue nada bueno. No lo vi ayudando a gente pobre. Lo que vimos, no hizo ninguna ayuda a nadie", señaló.

"Me parece bastante extraño que se quedara en Manta un par de días. Es algo extraño que está en investigación. Yo me tengo que preocupar por el pueblo ecuatoriano. Cada loco con su tema. Yo me tengo que preocupar por mi país, y él tendrá sus problemas en su país, y que vea como los soluciona", añadió el mandatario ecuatoriano.

Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro
Foto: Presidencia

Las relaciones entre Petro y Noboa han estado marcadas -casi desde el inicio- por la tensión, especialmente desde la recaptura de Glas en la Embajada de México y la posición del mandatario colombiano de apoyar la demanda del correísmo para que el exvicepresidente sea liberado y entregado a las autoridades mexicanas.

