Más de 600 colombianos deportados de Ecuador; Petro cuestiona al presidente Daniel Noboa

Desde el 25 de julio a la fecha, 603 colombianos que estaban privados de la libertad en Ecuador fueron deportados al país y llegaron por la frontera de Rumichaca. La mayoría son hombres, sin embargo hay un grupo pequeño de mujeres. Solo 11, con órdenes de captura vigentes, fueron puestos a disposición de la justicia colombiana; el resto quedó en libertad.

El vicecanciller Mauricio Jaramillo expresó la preocupación del país por la llegada de estos ciudadanos, que fue informada con poco tiempo de anticipación.

“El 8 de julio recibimos menos de 350 expedientes y llegaron 603 personas. No hay coherencia, pero tampoco hay tiempo. Esperábamos tener una reunión de coordinación para la entrega de esas personas, pero no se dio. Esperamos que, si hay nuevas deportaciones, se hagan dentro del marco de una gestión binacional y no como una decisión unilateral”, dijo.

#Atención | Colombia insistirá en el establecimiento de un protocolo para la deportación de los connacionales expulsados desde Ecuador.



La Ministra (e) Rosa Yolanda Villavicencio Mapy (@ryvillavicencio) reiteró la necesidad de acordar un protocolo con Ecuador que garantice un… pic.twitter.com/EHnqHuKHLe — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) July 26, 2025

En enero de 2024, el presidente de ese país, Daniel Noboa, ya había dejado clara su intención de entregar a Colombia 1.500 connacionales privados de la libertad que se encontraban en sus cárceles. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia —entonces liderado por Néstor Osuna— señalaron que, si esto ocurría, sería una decisión unilateral que rompería el tratado de repatriación de presos entre ambos países.

El presidente Gustavo Petro expresó su inconformidad con esta decisión en un trino que luego eliminó. El mandatario criticó al Gobierno de Noboa por supuestamente considerar como objetivos militares a los colombianos que regresan a Ecuador, lo que calificó como una actitud fascista. Exigió una explicación directa del mandatario ecuatoriano y afirmó que esa información será clave para tomar decisiones.

Ecuador defiende la legalidad del operativo en el que deportaron 700 presos colombianos Foto: AFP

“Dado que hoy no pude hablar con el presidente Noboa, por la enfermedad de su padre… espero, entonces, mañana me pueda responder”, escribió en X.