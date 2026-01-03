Primera imagen de Nicolás Maduro en Estados Unidos tras su captura en Caracas

Sobre las 4:45 de la tarde (hora colombiana) de este sábado, 3 de enero, aterrizó en el aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York el avión que trasladó a Nicolás Maduro tras ser capturado en Caracas por parte del Ejército de Estados Unidos.

Muchos esperaban verlo esposado y con la misma sudadera gris que, a través de X, dejó ver Trump sobre su captura, pero descendió con un saco azul y un pantalón negro. Maduro llegó a territorio estadounidense en donde comenzará todo el proceso judicial en su contra por diversos crímenes relacionados con narcoterrorismo y corrupción en Latinoamérica.

Foto: Noticias Caracol

El FBI, la CIA y la DEA estuvieron al tanto del traslado del líder del regimen venezolano hacía Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, en donde estará mientras se lleva a cabo el juicio en su contra ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó formalmente al presidente venezolano Nicolás Maduro por una serie de delitos graves, entre los que destacan narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, lavado de dinero y porte ilegal de armas de guerra.



Llegada de Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York, tras el ataque de Trump a Venezuela. pic.twitter.com/yb7XGWKdXZ — 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮_𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_LAtatus) January 3, 2026

Desde 2020, las autoridades estadounidenses vinculan a Maduro con una supuesta operación criminal sostenida por más de dos décadas, en la que, según la acusación, el mandatario habría sido una de las figuras clave del llamado Cartel de los Soles, una estructura dentro del régimen venezolano que presuntamente colaboraba con las extintas Farc para traficar droga hacia territorio estadounidense.

De ser hallado culpable, Maduro enfrentaría una condena que va desde los 20 años de prisión hasta cadena perpetua, aunque no se descarta que existan reducciones de pena si se logra algún tipo de negociación diplomática o judicial.

Primera imagen de Nicolás Maduro capturado Foto: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump