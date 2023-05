Proponen prohibir el cambio de sexo en Rusia porque daña los "valores familiares", según el Kremlin

Un grupo de legisladores en Rusia presentó un proyecto de ley para prohibir un cambio de género, ya sea mediante una cirugía o por una modificación legal de la identidad, una nueva muestra del auge del conservadurismo coincidiendo con el conflicto en Ucrania.

Durante los últimos años, Rusia se ha transformado en un lugar hostil para cualquier persona que se aleje de la interpretación que tiene el Kremlin y la Iglesia Ortodoxa de los "valores familiares".

Los activistas de la comunidad LGBT están asediados desde hace años, pero la presión se acrecentó desde el envío de las tropas a Ucrania.

En un comunicado publicado en la noche del martes, la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, informó que este proyecto busca impedir que se realicen "operaciones de cambio de sexo".

De manera más amplia, el texto busca prohibir "la tramitación de un cambio de la identidad civil, sin que haya una operación", afirmó el comunicado.

El texto prevé excepciones para permitir intervenciones quirúrgicas en los casos de "anomalías congénitas" en los órganos genitales de niños.

La Duma no informó cuando comenzará la tramitación del proyecto, pero algunos medios locales informaron que la lectura podría empezar a partir del jueves.

Esta legislación es la última de una serie de propuestas conservadoras que el Kremlin ha impulsado desde que lanzara la ofensiva en Ucrania el año pasado.

En los últimos meses, algunos legisladores propusieron declarar el "feminismo radical" como una ideología extremista.

En Rusia, las personas de la comunidad LGBT sufren discriminación, violencia e incluso son víctimas de asesinatos.

