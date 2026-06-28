Putin presume que se ha tomado las ciudad ucraniana de Limán y avanza en dirección a Sloviansk

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este domingo que las tropas rusas prácticamente han tomado la ciudad ucraniana de Limán y se acercan al bastión de Sloviansk, ambos en la región de Donetsk.

“Krasni Limán es uno de los mayores patios de maniobra de la antigua Unión Soviética y un centro logístico vital. Solo quedan 149 edificios por liberar de un total de 11.000", declaró el mandatario en una entrevista con el presentador Pável Zarubin.

Guerra Ucrania - Rusia // Foto: AFP

Agregó que las fuerzas rusas avanzan “a buen ritmo” hacia Sloviansk y ya se encuentran a “unos ocho o nueve kilómetros de la urbe”.

Según el jefe del Kremlin, la ofensiva rusa “se desarrolla con éxito en 15 sectores” y el ejército del país “avanza en la dirección correcta cada día”.



Putin mencionó, en particular, la situación en la región de Sumi para asegurar que las tropas rusas se han acercado a la capital regional.

"La ciudad de Sumi está a unos 10,5 kilómetros", afirmó y agregó que la dirección de Rusia no tiene planes políticos para la urbe y la región y se guiará por “las propuestas del Ministerio de Defensa”.

Al ser preguntado sobre las declaraciones de políticos europeos que presumen de los éxitos de Ucrania en el campo de batalla y la recuperación de territorios, Putin dijo desconocer de qué territorios hablan en Europa.

Vladimir Putin AFP

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“Surge entonces la pregunta: ¿dónde se encuentran y qué territorios son?”, preguntó.

Putin reveló que en el marco de las conversaciones sobre Ucrania se ha hecho la propuesta para limitar los combates a cuatro regiones - Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia - que Rusia anexionó en 2022.

A la vez, aseguró que esta iniciativa no es viable porque daría la posibilidad a las fuerzas armadas de Ucrania de sacar a su personal militar de otros sectores para enviarlo a las mencionadas regiones.