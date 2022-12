¿Qué es la ICAN, la campaña que ganó el Nobel de Paz?

El vocero de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, ICAN, para Latinoamérica, Carlos Umaña, explicó en qué consiste la campaña que ganó este viernes el Premio Nobel de Paz por su lucha contra las armas nucleares.



“Somos una organización que buscamos llamar la atención sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y busca la abolición de las mismas”, dijo en entrevista con BLU Radio.



Explicó que la campaña nació en 2007 y que, por fortuna, ha sido bastante efectiva.



“Nos ha llevado a tener ese logro político importante que es el tratado de previsión”, explicó.



El Tratado Global para la Prohibición de las Armas Nucleares se abrió a firmas el pasado 20 de septiembre y entrará en vigor 90 días después de que 50 países -de los 122 que lo votaron- lo ratifiquen.



A excepción de Holanda, los países de la OTAN han decidido no participar en las negociaciones.



Tampoco lo hacen China y Rusia -que junto a EEUU, Francia y el Reino Unido son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tienen arsenales atómicos- ni otros países nucleares, como la India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, que también tienen capacidad, aunque no declarada.



ICAN ha estado muy implicada en las negociaciones para poder concluir el tratado, que fue apoyado desde el principio, como ella misma señal, por los países latinoamericanos.



Las potencias que lo rechazan consideran que lo que hay que hacer es promocionar el Tratado de No Proliferación nuclear, bajo el que las potencias están comprometidas a reducir sus arsenales.



