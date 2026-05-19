¿Qué está pasando en Bolivia? Protestas y vandalismo sacuden al país

El panorama sobre qué está pasando en Bolivia se tornó crítico tras una jornada de violentas protestas en La Paz, caracterizada por ataques a entidades públicas y una escalada de tensión diplomática con Colombia. Las manifestaciones, que exigen la renuncia del mandatario Rodrigo Paz, derivaron este lunes en saqueos al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), destrozos en el sistema de transporte Mi Teleférico y la quema de un vehículo policial, sumando 13 días de bloqueos que mantienen incomunicada a la capital con el resto del país.

La movilización de sectores afines al expresidente Evo Morales, junto a la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas, cercó los accesos a la plaza Murillo, sede del Gobierno. En una entrevista concedida al programa Mañanas Blu, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, denunció que las protestas responden a "una aspiración mezquina del expresidente Morales" por interrumpir el orden democrático tras su derrota electoral en octubre de 2025. El funcionario afirmó que Morales se encuentra "atrincherado" en la región del Chapare con una milicia propia para evadir requerimientos de la justicia.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó un clima de hostilidad extrema, documentando 15 agresiones contra periodistas y cuatro contra equipos de prensa en la última semana. Además de los daños a la infraestructura judicial y de transporte, comerciantes locales denunciaron el saqueo de sus pequeños negocios por parte de los manifestantes.

Tensión diplomática entre Colombia y Bolivia por declaraciones de Gustavo Petro

La crisis interna boliviana trascendió las fronteras debido a los pronunciamientos del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien a través de redes sociales defendió a Morales y advirtió que una acción en su contra "solo generará sangre en toda América Latina".

Le solicito al gobierno de EEUU no atacar al expresidente Evo Morales. No confundir la lucha social de campesinos cultivadores de hoja ese Coca con narcotrafico. Esperar la conclusión del panel de expertos de la comisión sobre drogas de la ONU.



Un ataque a un expresidente… https://t.co/VtjpZOsEG6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 19, 2026

Ante este escenario, el canciller Aramayo calificó las afirmaciones del mandatario colombiano como una intromisión inaceptable en la soberanía de su nación:

“Asociar la conflictividad social boliviana con escenarios de violencia continental realmente es una afirmación irresponsable y peligrosa. Bolivia no acepta ningún tipo de injerencia, venga de donde venga”, dijo.

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El jefe de la diplomacia boliviana aseguró que el gobierno de Rodrigo Paz ya se encuentra adoptando medidas formales bajo el amparo del derecho internacional, las cuales se oficializarán en las próximas horas, argumentando que Petro no representa de forma adecuada la relación histórica de hermandad entre ambos pueblos.