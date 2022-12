¿Qué pensaba Trump de Corea del Norte hace 18 años?

Se ha vuelto viral una entrevista realizada hace 18 años por la cadena NBC al presidente estadounidense Donald Trump, en la que el conductor del programa ‘Meet the Press’ le pregunta al magnate sobre la situación con Corea del Norte y Trump le contesta de manera muy segura.



“Corea del Norte es un país liderado por una especie de chiflados que están desarrollando armas nucleares. No lo hacen por divertirse, sino por una razón”, dijo Trump.



De otro lado, el magnate afirmó que él haría todo lo posible por negociar, pero que si esa negociación no funciona sería mejor resolver el problema “más temprano que tarde”.



Le puede interesar: "Donald Trump amenaza con responder con ""fuego y furia"" a Corea del Norte.



Finalmente, Trump expresó en la entrevista que no apoyaría que EE.UU. utilizará armas nucleares, sino que atacara específicamente las áreas donde Corea del Norte se encontrara desarrollando misiles.



En la actualidad, las dos naciones se encuentran en una fuerte tensión tras repetidas muestras de fuerza militar por parte de Corea del norte y amenazas de Trump hacía el país asiático.



