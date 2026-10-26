Que pongan el candidato que quieran; nosotros ya elegimos a María Corina: Vente Venezuela

El regreso de María Corina Machado a Venezuela reactivó las expectativas de la oposición frente a una eventual transición política y la convocatoria de elecciones presidenciales en 2027. Así lo aseguró Carlos Fernández, coordinador nacional juvenil de Vente Venezuela, quien sostuvo en entrevista con Recap Blu que el movimiento mantiene su respaldo a la dirigente opositora y está decidido a llevarla a la Presidencia.

“Que pongan el candidato que quieran. Nosotros ya elegimos a nuestra candidata. Nuestra candidata es María Corina, es la candidata del país”, afirmó al referirse a la posibilidad de que Delcy Rodríguez u otro representante del oficialismo participe en las próximas votaciones.

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Fernández destacó la multitudinaria recepción que tuvo Machado durante su recorrido por diferentes estados venezolanos hasta llegar a Caracas. Según el dirigente juvenil, las manifestaciones reflejaron el respaldo popular a la líder opositora, así como las exigencias de libertad para los presos políticos y de elecciones presidenciales anticipadas.

“El cariño no se compra, no se impone, no se pacta. El cariño de la gente es genuino”, manifestó.



María Corina Machado en Caracas, Venezuela Foto: AFP

Para Vente Venezuela, el regreso de Machado representa una oportunidad para acelerar la transición política y fortalecer la organización de sus seguidores en todo el territorio nacional.



Respuesta a Delcy Rodríguez

Frente a las críticas de Delcy Rodríguez, quien calificó el regreso de Machado como un “show”, Fernández aseguró que esas declaraciones evidencian la molestia del oficialismo ante las muestras de apoyo a la dirigente opositora.

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“Nosotros no queremos tener a Delcy como representante de nosotros. Delcy no nos representa, no la reconocemos, y queremos por eso tener esas elecciones presidenciales”, sostuvo.

Uno de los principales objetivos de Vente Venezuela es que las elecciones presidenciales se celebren en 2027 y no en 2028. Para avanzar hacia ese propósito, Fernández explicó que consideran necesarias varias reformas institucionales, entre ellas la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), cambios relacionados con el Tribunal Supremo de Justicia y las habilitaciones políticas que permitan garantizar una competencia democrática.

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“Vamos a derrotar en unas elecciones el año que viene a Delcy y a quien pongan en esas elecciones”, concluyó.