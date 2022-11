¿Qué repercusiones a nivel mundial conllevará la crisis en Siria?

Oubay Atassi, analista político, consultor en temas sobre Oriente Medio e integrante del Consejo Sirio Americano, analizó en El Radar la grave situación en Siria tras el ataque de EE.UU. con decenas de misiles contra una base militar.



Atassi celebró la acción militar del gobierno trump y dijo que estaba “esperando hace años que la Casa Blanca tomara este tipo de decisiones”, desde que “en el 2012 el inepto presidente Obama que trazó la famosa línea roja, que ha sido cruzada más de 230 veces por ataques químicos”.



“En buena hora que el presidente Trump en menos de 48 horas tomó la decisión de atacar y pegarle una cachetada a Al-Assad y a Putin como diciendo basta. Basta de bombardeos químicos, basta de niños y mujeres atacados, basta de hospitales atacados (…) Excelente”, añadió el experto.



Sin embargo, dijo que la crisis no tendría mayores repercusiones en el mundo, pues los protagonistas de la zona, Rusia, Irán, Hezbolá, “no tienen los músculos, no tienen los bolsillos”.



“Tanto Irán como Hezbolá son grupos y países terroristas, el de Putin es un país que está financieramente en quiebra, que está alineado con países del otro lado de la moneda, Corea del Norte, Irán. Aquí Putin tiene que darse cuenta que la tiene que jugar para su país, la tiene que jugar con el mundo”, explicó.



Oubay Atassi dijo también que “alinearse y empezar una guerra con occidente, con la Otan y con Trump y Europa, para Al-Assad es una locura”, pues “la tiene que jugar bien, apuntar a la democracia en Siria, alinearse con el planeta (…) y jugarse esta carta aprovechando la mano que le extiende Trump”.