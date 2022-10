¿Qué significaría para la humanidad una escalada nuclear?

Julián Gadano, exsubsecretario de Energía Nuclear de Argentina y presidente del IFNEC (International Framework for Nuclear Energy Cooperation), habló en mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre los riesgos de una hecatombe nuclear producto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Estamos todavía un poco lejos de eso, no hay que entrar en pánico. Me parece que se está jugando a la gallina, a ver quién es el más malo y dispuesto a llevar las cosas al límite. Putin está acorralado, no esperaba una reacción de la Otan de brindar armas a Ucrania, así como la habilidad de los ucranianos para aprender rápidamente a usarlas. Entonces, él amenaza con el principal recurso que tiene, que es el arsenal nuclear”, indicó.

“El torpedo Poseidón tiene una potencia de dos de 2.000 megatones, 2 millones de kilotones. Es más o menos unas 35 veces el poder de Hiroshima. Nadie estaría esperando que Putin explotase en Ucrania ese poder tan alto, sino una bomba nuclear táctica una bomba de táctica, que puede tener la quinta parte de Hiroshima em poder destructivo. De todas maneras, Hiroshima murieron 120.000 personas en una tarde. Si eso queda ahí, el desastre es local. Si hay una escalada esto puede implicar un impacto muy fuerte en Europa no solamente en términos de destrucción directa, además de lo que puede implicar la radiación por un tiempo alto”, complementó.

Gadano enfatizó que Rusia es la segunda potencia nuclear del planeta, pero dijo que se resiste a creer que pueda emplearlas, debido a la incertidumbre que representa un paso de tal magnitud. “Todos sabemos cómo se entra, pero nadie cómo se sale”, afirmó.

De acuerdo con el presidente del IFNEC, no es descabellado que se dé un ataque de orden nuclear y aseguró que el mundo está más cerca de esa posibilidad. "Es un paso muy audaz, por supuesto no digo que sea imposible. En un juego así, alguien puede ir subiendo la apuesta y finalmente termina terrible", sostuvo.

“Me resisto a creer, como una cuestión de fe, que esto se vaya a transformar. Es la crisis más importante a nivel nuclear después de la crisis en Cuba en 1962”, sostuvo.

El experto recordó que el sistema de Naciones Unidas tiene un diseño posterior de la Segunda Guerra Mundial, con un consejo de seguridad con cinco potencias con poder de veto, uno de ellos Rusia, con lo que puede evitar cualquier sanción multilateral.

“Putin es un tigre acorralado, no puede volver derrotado a Rusia, se le va vida si eso sucede (…) Si Rusia usa un arma nuclear, va a ser un paria absoluto. Se abrirían dos escenarios, un sellamiento económico y financiero. El más moderado, el corte total de las relaciones de ese país con el resto del mundo. El más complicado es una respuesta militar de la Otan en territorio ruso. Esto puede terminar muy mal”, opinó.