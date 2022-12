Quieren dar golpe parlamentario en Venezuela y eso es inaceptable: Rafael Correa

Durante su visita a Cartagena para la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, habló en exclusiva con Blu Radio sobre la crisis en Venezuela, las elecciones en su país, los diálogos con el ELN y la contienda electoral en Estados Unidos.



El mandatario aseguró que lo que ha venido sucediendo en Venezuela se debe a la profunda “polarización política más los problemas económicos” que afronta el país de Nicolás Maduro.



Correa rechazó las intenciones de la Asamblea Nacional de solicitar la aplicación de la Carta Democrática y señaló que en el proceso que se adelantó en Brasil contra Dilma Rousseff por corrupción, ningún gobierno realizó alguna petición similar.



“Es una polarización política más dificultades económicas y se resolverá respetando la soberanía de cada país, apoyaremos el diálogo e invitamos a todos los sectores a participar de él”, dijo Correa.



“Yo apoyaría todo eso siempre y cuando se haya hecho lo mismo con Brasil, pero quién invocó la carta democrática en ese gran escándalo donde destituyeron a una presidenta elegida democráticamente”, agregó el mandatario, quien calificó el juicio político que pretende adelantar la oposición de “burdo”.



“Eso es más burdo, eso no existe en la constitución venezolana, quieren dar un golpe parlamentario en Venezuela que es inaceptable”, dijo Correa.



Sobre los diálogos con el ELN, el presidente de Ecuador indicó que siguen dispuestos a lo que el Gobierno colombiano manifieste, esto con el fin de contribuir como país anfitrión y garante a la solución del conflicto en el país.



“Santos me llamó a decirme que los diálogos serían suspendidos, le dije que estamos listos a seguir lo que usted nos diga, porque en temas de paz estamos incondicionalmente al servicio de Colombia (…) queremos ser los mejores anfitriones posible y ser facilitadores del diálogo, los que tienen que hablar son el ELN y el gobernó colombiano”, manifestó.



Correa se refirió al problema de los refugiados y dijo que su país es el que más personas recibe en esta condición por cuenta del conflicto en Colombia y aseguró que a todos ellos se les brinda la asistencia y la incorporación a la democracia para que puedan disfrutar de una vida plena en el vecino país.



Sobre las elecciones en su país, indicó que aún quedan varios meses para hacer campaña y aclaró que están dadas las garantías democráticas para que en su país se viva un proceso limpio y transparente.



Al referirse sobre las elecciones en Estados Unidos, dijo que no debería ser relevante lo que suceda en ese país, sin embargo, dijo que no se puede desconocer que la llegada de Donald Trump sería perjudicial para el pueblo latinoamericano.



“Debería ser irrelevante lo que pase en EE.UU. o ser relevante en la medida en la que ellos les interese lo que pase en nuestros países (…) Sería un error que Trump llegue a la presidencia, pero es un asunto que corresponde a los norteamericanos”, concluyó.

