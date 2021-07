“Quiero un Tatin”: perdió el celular en la calle, pero se lo devolvieron con una extraña petición

Ocurrió en la ciudad de Córdoba, Argentina, allí una persona, que se identifica como Benjamín Murillo en Twitter, dejó tirado su celular en la calle.

Esta vez, la suerte lo acompañó ya que la persona que lo encontró se lo devolvió. Sin embargo, le hizo una insólita petición en un video, que hoy es viral en redes sociales.

El joven se grabó con el celular mientras caminaba para entregarlo y le dejó un video en el que le hace una extraña petición a su dueño.

“Eh, guacho. Más vale que me compres un Tatín. Mirá que te devuelvo el celular que estaba tirado en la calle. Ahora me tenés que comprar un Tatín porque si fuese otra te lo hubiera re choreado, te lo resetean de fábrica, te cambian la contraseña y “cagaste”. Así que ahora me tenés que comprar dos Tatín”, se escucha decir al joven, que va acompañado de otra persona que también pide un ‘Tatin’ para ella.

El dueño del celular publicó el video en Twitter y hoy tiene miles de reproducciones.

“Dios bendiga al pibe que me encontró el celu y me lo devolvió”, escribió en el trino.

Este es el mensaje:

dios bendiga al pibe que me encontró el celu y me lo devolvió



y encima grabo esto que culia JAJAJAJAJA pic.twitter.com/1bhXFzXxZI — B e n j a m i n (@benjamurilloo) June 25, 2021

Un Tatin, según explican medio argentinos, es un alfajor muy popular en la provincia de Buenos Aires.