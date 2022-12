Rechazo con indignación declaraciones de xenofobia de Vargas Lleras: Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió al vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, que pida perdón por haber llamado "venecos" a los venezolanos, lo que consideró una "agresión xenófoba".



"Le hago una exigencia pública para que se retracte y pida perdón", dijo el mandatario en su programa televisivo dominical, desde el estado Bolívar.



“Señor Vargas Lleras, aquí no hay ‘venecos’, aquí hay venezolanos y venezolanas, dignos hijos de Simón Bolívar, quien dio la libertad y fundó Colombia”, añadió el mandatario venezolano.



"Si quiere pelea, pelea le podemos dar", retó Maduro, quien pidió además una respuesta solidaria a la gente "digna y decente" del país vecino.



Enfrentado a una honda crisis interna, el gobernante venezolano sostuvo que "son las declaraciones más infames que se hayan conocido" y las consideró una "agresión continuada de xenofobia, irrespeto y odio hacia el pueblo de Venezuela" por parte de Vargas Lleras.



Durante la entrega de unas casas por parte del gobierno colombiano en Tibú, municipio fronterizo, el pasado miércoles, el vicepresidente afirmó que las viviendas gratuitas son para la población desplazada, pero de la zona, y no para los "venecos".



Vargas Lleras anunció su renuncia a la vicepresidencia hace dos semanas, pues se perfila como uno de los candidatos fuertes a la presidencia de Colombia en las elecciones de 2018.



El término "veneco" suele utilizarse en la frontera binacional para referirse a venezolanos que tienen familia colombiana.



La Cancillería venezolana exigió el viernes en un comunicado una disculpa por los dichos del funcionario, quien el sábado aclaró que no usó el término "veneco" de forma despectiva.



También dijo que no debe excusarse porque la ley de su país no permite que las viviendas gratuitas sean entregadas a extranjeros.



Pero la cancillería venezolana rechazo esos comentarios y afirmó que "ejercerá las acciones que correspondan ante los órganos de justicia internacional".



Maduro sacó a relucir que en Venezuela viven 5,8 millones de colombianos que no son discriminados al momento de recibir ayudas sociales.



Organismos internacionales reportan cifras mucho más bajas de colombianos viviendo actualmente e Venezuela.



Durante la transmisión, Maduro hizo un contacto con José Vielma Mora, gobernador de Táchira, estado fronterizo con Colombia, quien aseguró que en la zona han entregado unas 10.140 viviendas a colombianos con residencia venezolana.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Gobierno y la guerrilla de las Farc iniciaron el traslado a la zona veredal transitoria de normalización en Caño Indio, Norte de Santander.



-Durante una visita a Armenia, el exprocurador Alejandro Ordóñez manifestó su desacuerdo con la manera en que el Gobierno Nacional desarrolla su lucha contra la corrupción. Dijo que las acciones que se adelantan son “pañitos de agua tibia frente al reino de complicidades entre la administración pública, la judicatura y el legislativo”.



-Este lunes la Corte Constitucional se apresta a tomar una decisión que cerrará el debate sobre si se debe o no prohibir y sancionar con cárcel las corridas de toros.

-Los animalistas presentes en la manifestación a pocas cuadras de la plaza de toros La Santamaría protestaron también porque a causa de las corridas se ordenó el cierre del Planetario.

-Murió en Bogotá José Joaquín Moreno, hombre que esta semana fue quemado con gasolina por su compañera permanente en Istmina.

-Asesinan a reclamante de tierras en vereda Guacamayas, Urabá (se llamaba Porfirio Jaramillo).

-Varios feligreses que asitían a la iglesia del topo en Tunja, Boyacá, resultaron heridos tras el colapso de una parte de su techo.

-Trasladan el cuerpo de Elkin Ramírez, el titán del Rock al Teatro Lido, donde sus fanáticos podrán darle el último adiós.

