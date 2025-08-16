Publicidad

Reconocido empresario golpeó a su esposa en repetidas ocasiones en un ascensor: quedó en video

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, donde ha permanecido en terapia intensiva durante varios días debido a las graves fracturas y múltiples lesiones.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
agosto 16, 2025 06:09 p. m.

Un caso ha generado gran indignación en redes sociales por un video que se ha hecho viral, donde se puede evidenciar la brutalidad de un ataque a una mujer en el interior de un ascensor.

Gracias a las imágenes, se logró la captura de un reconocido empresario de 55 años, acusado de propinar la golpiza a su pareja, de 34 años, en Brasil, el pasado 1 de agosto.

Según la información de medios locales, la discusión de la pareja, que desencadenó el ataque, comenzó por un desacuerdo sobre quién manejaba el carro después de una fiesta.

En el video se puede observar cómo el sujeto atacó a la mujer con varios puños, patadas, codazos e incluso intentó morderla por más de tres minutos. La víctima intentó defenderse, sin embargo terminó cayendo al suelo y perdió el conocimiento.

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, donde ha permanecido en terapia intensiva durante varios días debido a las graves fracturas y múltiples lesiones.

La mujer indicó a las autoridades que no era la primera vez que sufría violencia por parte de este hombre. Incluso, las investigaciones iniciales indicaron que ella había sufrido agresiones previas.

El señalado fue capturado el pasado 6 de agosto en su casa. Durante la detención, la policía encontró dos armas de fuego sin el permiso correspondiente.

A pesar de que el empresario pagó una fianza por la posesión ilegal de armas, permanece privado de su libertad por el delito de violencia doméstica.

Por su parte, el delegado Marcos Loures expresó el compromiso de las autoridades, afirmando que "la policía, la Justicia y el Ministerio Público están comprometidos a garantizar la seguridad y preservar la vida de esta mujer".

Este caso ha generado gran indignación en la comunidad, que argumenta que se trató de un intento de feminicidio. Por ahora, las autoridades avanzan en el caso y la mujer se recupera de la grave agresión.

