Régimen de Maduro exigirá pasaporte vigente a venezolanos para entrar al país en avión

La aerolínea Latam anunció este viernes, 27 de septiembre, que, tras nuevos requerimientos impuestos por las autoridades venezolanas, los ciudadanos de ese país que quieran viajar de vuelta a Venezuela tendrán que cumplir una nueva serie de medidas que regirán de manera inmediata.

De acuerdo con lo anunciado por la aerolínea, los ciudadanos venezolanos que quieran viajar de regreso a su país deberán tener vigente el pasaporte al momento del viaje.

En caso de que el pasaporte esté vencido, deberán solicitar un “documento de viaje” ante el consulado o la embajada venezolana acreditada en el respectivo país y registrarlo con la aerolínea al menos 72 horas antes del embarque del vuelo.

Según lo anunciado, no se permitirá el embarque a ciudadanos venezolanos con su cédula de identidad venezolana, incluso cuando esta esté vigente.

Por último, en el caso de pasajeros venezolanos que tengan doble nacionalidad , deberán presentar el pasaporte venezolano vigente, en caso de que esté vencido, no podrá abordar el vuelo incluso si el pasaporte de su otra nacionalidad se encuentra vigente.

Estos nuevos requerimientos tomaron por sorpresa a varios ciudadanos venezolanos que tenían vuelos programados para el día de hoy con destino a Venezuela.

De acuerdo con una encuesta del Observatorio de la Diáspora Venezolana, aproximadamente el 50 % de los venezolanos en el exterior no cuentan con su pasaporte vigente, debido a que es uno de los más costosos del mundo, con un valor de 216 dólares y $20 dólares en costos consulares, con un costo total de más de 300 dólares. Además, varias organizaciones advierten que hay barreras institucionales y burocráticas a la hora de hacer el proceso.

Blu Radio conoció el testimonio de un grupo de cerca de 40 ciudadanos venezolanos que no pudieron abordar el vuelo de Latam entre Bogotá y Caracas que tenían programado para la tarde de hoy por cuenta de que no tenían su pasaporte vigente y no conocían de este requerimiento al momento de comprar el tiquete. Fueron reubicados en un vuelo con destino a Cúcuta y deberán ingresar a Venezuela por la frontera.

Debido a estos nuevos requerimientos, Latam anunció que pasajeros que tengan tiquetes comprados para volar entre Bogotá y Caracas, entre el 27 de septiembre y el 1.º de octubre, pueden revisar opciones de cambio sin costo o devolución a través de la página web de la aerolínea.

Latam