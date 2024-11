Renegociar el TLC con EE.UU es una idea inviable: exministro José Manuel Restrepo

La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos . ¿Qué implicaciones tiene para Colombia?. El exministro José Manuel Restrepo señaló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que el gobierno del presidente Trump, aunque tendrá un enfoque dual-liberal en ciertos impulsores de la economía, podría adoptar también medidas proteccionistas que afecten el comercio.

"El presidente Trump , en esta segunda versión, va a ser un gobierno que en lo económico va a tener dualidades. Es decir, no va a ser plenamente un gobierno, llamémoslo así, liberal en la manera como se administra. Es un gobierno que seguramente tendrá medidas como, por ejemplo, la disminución de tasas corporativas de impuestos para motivar sector productivo, mucho de regulación, pero simultáneamente va a tener una buena dosis de proteccionismo y, en ese orden de ideas, viene un escenario nuevo para el mundo con aranceles más altos, especialmente en contra de China", dijo Restrepo.

Renegociación del TLC

Una de las propuestas del presidente Gustavo Petro ha sido la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, sin embargo, Restrepo considera esta idea como "inviable".

"Francamente, desde el primer momento cuando el presidente Petro habló de esta idea, me parece que es una idea inviable la verdad. Renegociar el TLC significa volver a hacer todo el procedimiento que históricamente hemos tenido, significa que ese tratado renegociado tendría que pasar por el Congreso de los Estados Unidos, por el Congreso colombiano, por la Corte Constitucional, con un riesgo gigantesco y es que nos apliquen el modelo que se ha venido aplicando recientemente para otros países. Me parece que es un camino que, entre otras cosas, demoraría muchísimo y no lograríamos el resultado", enfatizó.

¿Qué habría que hacer respecto al TLC con EE.UU?

"A corto plazo, lo que hay que hacer es administrar el acuerdo de libre comercio. Yo creo que eso se puede hacer en el marco de la Comisión Administradora, acelerando, por ejemplo, algunos procesos de admisibilidad y si existieran algunas situaciones de defensa comercial, pues activar los mecanismos de defensa comercial, pero con mucho cuidado", enfatizó.

La importancia de una relación fortalecida con Estados Unidos

Restrepo también habló de la necesidad de mejorar la relación de Colombia con EE. UU., que representa un porcentaje significativo de las exportaciones colombianas y la inversión extranjera directa.

"La verdad es que hoy la relación con Estados Unidos es una relación supremamente deteriorada en lo que históricamente ha sido la relación con nuestro primer socio comercial de inversión", afirmó.

