Revelan de qué murió Lina Bina, la creadora de contenido para adultos de 24 años

“No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita": publicó su hermana tras su deceso.

Revelan de qué murió Lina Bina.jpg
Foto: Capturas de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 12, 2025 10:52 a. m.

La comunidad del entretenimiento para adultos se encuentra de luto tras el fallecimiento de la reconocida actriz de contenido para adultos, Lina Bina, ocurrido el pasado 5 de agosto de 2025 en su residencia en Florida, Estados Unidos.

¿Quién era Lina Bina?

Su temprana partida ha generado una profunda conmoción entre sus seguidores y demás creadores de contenido, quienes no han tardado en expresar sus condolencias a través de diversas redes sociales.Lina Bina era una figura prominente en el ámbito digital, conocida por su estilo extrovertido y su activa presencia en línea.

Aunque no profundizó públicamente sobre su vida íntima, se sabe que era originaria del estado de Texas y que, en sus últimos años, se trasladó a Florida.

En Florida, tuvo la oportunidad de establecer contacto con más creadores y agencias de contenido para adultos, lo que impulsó significativamente su crecimiento en plataformas digitales.

Acumuló más de 195.000 seguidores distribuidos en sus cuentas de Tik Tok, Instagram y Only Fans, donde compartía su contenido. Días antes de su fallecimiento, Lina Bina publicó un mensaje de disculpas en su cuenta de X (anteriormente Twitter), indicando que estaba atravesando por "muchas cosas" en ese momento.

De qué murió Lina Bina

Respecto a la causa de su muerte, aún no existen informes oficiales ni detalles precisos. Sin embargo, el periódico británico The Sun, en una conversación con su hermana Moni, informó que la muerte de Lina Bina se debió a una complicación relacionada con un coágulo de sangre en el corazón y el cuello.

El periódico estadounidense New York Post, por su parte, publicó el 10 de agosto que la actriz fue encontrada en su casa posterior a su fallecimiento. La ausencia de un informe oficial mantiene a sus seguidores a la espera de más detalles sobre este trágico suceso que ha marcado al sector.

