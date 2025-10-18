Revelan detalles de caso de hombre señalado de abusar a su hija: colombiano estaría involucrado

Sigue creciendo la indignación internacional en España luego de que un juzgado de Madrid decretara prisión provisional el pasado sábado día 4 de octubre a tres hombres acusados de un delito de agresión sexual contra una niña de tan solo ocho años.

Los detenidos son un hombre boliviano de 38 años, quien es el padre de la víctima, un ciudadano ecuatoriano de 33 años y un hombre de nacionalidad colombiana de 24 años. Los tres compartían la vivienda en el sur de la capital donde, presuntamente, abusaron en repetidas ocasiones a la menor.

Las capturas se produjeron tras una denuncia de la madre de la víctima. La mujer se percató de la agresión sexual al llegar a su casa y de inmediato alertó a la Policía. Las autoridades llegaron al lugar y confirmaron la agresión sufrida por la menor, quien fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Abuso contra menor de edad Foto: referencia, Meta IA

Según lo revelado por El Diario El Mundo, la mamá de la menor habría asegurado que esta no era la primera vez que ocurrían estos abusos, pues lo más seguro es que se hubieran presentado antes de que la niña saliera para el colegio. "Han violado a mi hija", decía la mujer en repetidas ocasiones.



"A falta de la prueba necesaria para la recogida de restos biológicos, había existido abuso en sus partes intimas, por lo que la niña fue trasladada junto a su madre al Hospital 12 de Octubre", confirmaron los médicos.

Además, las autoridades encontraron restos de sustancias estupefacientes en una de las habitaciones del domicilio, lo que profundiza el panorama de lo ocurrido en el entorno de la menor. El juzgado determinó que los tres hombres, incluyendo el colombiano de 24 años, deben permanecer en prisión mientras avanza la investigación por este caso.