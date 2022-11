Revelan entrevista completa que Nicolás Maduro le hizo borrar a Jorge Ramos

Univision Noticias reveló la entrevista completa que realizó el periodista Jorge Ramos a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores el pasado 25 de febrero.

Son 17 minutos de preguntas y respuestas que intercambiaron Ramos y el líder del chavismo, antes de que Maduro diera la orden de detener la entrevista, confiscar el material grabado y deportar de Venezuela a Ramos y al equipo de periodistas que lo acompañaban.

Iniciando el dialogo, Maduro se califica a sí mismo como un presidente obrero, electo según la legitimidad de la Constitución Venezolana e, incluso, dice que es un hombre que actúa según principios cristianos.

"Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar”, aseguró Maduro.

La entrevista, que empezó de por sí en medio de profunda tensión, tuvo un primer momento de choque entre Maduro y Jorge Ramos sobre el minuto dos.

Maduro calificó al periodista como un provocador por una pregunta relacionada con las últimas elecciones en las que quedó electo presidente.

El mandatario aseguró que en Venezuela “no hay presos políticos” y dijo que el culpable de los muertos registrados tras las protestas en 2014 fue el líder opositor Leopoldo López.

Durante toda la entrevista, Maduro se enfocó en acusar a Jorge Ramos de apoyar a la oposición venezolana y no en responder las preguntas que le planteó en cuanto a presos políticos, crisis social y violación de derechos humanos. Le dijo que no debería preocuparse por Venezuela, sino por los 40 millones de pobres que había en Estados Unidos, país donde Ramos reside.

Vea la entrevista completa aquí: