Revelan escalofriante video del sitio en donde le quitaron la vida a tres jóvenes

Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi de 15 y 20 años, respectivamente, fueron brutalmente asesinadas en Florencio Varela, en Argentina. Primeras versiones indicaron que habría sido por orden de un narco peruano, quien no solo pidió que les quitaran la vida, sino que el crimen fuese transmitido en vivo por redes sociales.

‘Julito’, líder de la organización delictiva de ‘Pequeño J’, como se conoció el nombre del narco peruano, fue quien llevó a cabo el crimen y lo transmisión, que, según autoridades, tendría apenas 23 años y hay una orden de captura internacional.

El ministro de Seguridad dio nuevos detalles. Foto: Captura de redes sociales

Revelan nuevo video del crimen, clave para la investigación

Ha pasado poco desde que se llevó a cabo este crimen, pero la escena en donde se cometió sigue siendo de película, según reveló el medio local TN, que, incluso, tuvo acceso a un video en donde ve el horror que se vivió en el interior de esta vivienda en donde perdieron la vida estas tres jóvenes.

Dicho clip muestra sangre en las paredes, basura y tierra removida, al igual que todo un desorden ocasionado, además hay algunas sillas, prendas, juguetes, maniquí y artículos de bebé, todo en un jardín completamente acabado.



“La vivienda donde encontraron enterrados los cuerpos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez no está clausurada. En el contexto de los primeros movimientos de la investigación, ese detalle llamó la atención”, indicaron. Además, han dado signos de que supuestamente estarían involucradas en una redada de bandas y microtráfico.

Ya hay capturados por este atroz crimen

Miguel Ángel Villanueva (25), Magalí Celeste (28), Daniela Lara (19) y Maximiliano Andrés Parra (18) son los primeros capturados por este crimen, como posibles cómplices en cubrir toda la escena del crimen en donde descuartizaron a estas jóvenes en Argentina.

“Según trascendió, uno de los detenidos habría aportado datos sobre lo ocurrido, aunque esa declaración todavía es analizada por los investigadores. Además, la Justicia sospecha que hay más personas involucradas en el hecho. En medio de la conmoción, los cuatro acusados serán indagados este jueves en la sede judicial de Laferrere”, indicaron del medio mencionado.