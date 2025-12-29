Revelan información clave sobre la salud de Michael Schumacher a 12 años de su accidente

A 12 años del accidente que marcó un antes y un después en la historia del automovilismo, vuelven a surgir versiones sobre el delicado estado de salud de Michael Schumacher, el legendario piloto alemán que conquistó siete títulos mundiales de Fórmula 1 y se convirtió en un ícono del deporte a nivel global.

Este 29 de diciembre se cumple un nuevo aniversario del hecho ocurrido en 2013, cuando Schumacher sufrió una grave caída mientras practicaba esquí en la estación de Méribel, en los Alpes franceses. El impacto contra una roca le provocó un traumatismo craneoencefálico severo que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital Universitario de Grenoble y lo mantuvo en coma inducido durante varios meses.

Tras días de intensa atención mediática, su portavoz Sabine Kehm anunció, a comienzos de enero de 2014, que dejarían de emitirse partes médicos de manera pública. Desde entonces, la familia optó por un absoluto hermetismo en torno a su evolución clínica. La última comunicación oficial se dio en julio de ese mismo año, cuando se informó que el expiloto había salido del coma y sería trasladado a Lausana para continuar su rehabilitación. Poco después, regresó a la residencia familiar, a orillas del lago Lemán, donde permanece bajo cuidado permanente de un equipo médico especializado.

Desde aquel momento, la información ha sido escasa y fragmentada. Solo algunas figuras históricas de la Fórmula 1 que mantienen contacto con su círculo íntimo, como Jean Todt, Ross Brawn o Bernie Ecclestone, han hecho comentarios generales, siempre evitando detalles. Incluso personas muy cercanas a Schumacher en el pasado, como su exrepresentante Willi Weber, no han tenido acceso a él.



Revelan información sobre la salud de Michael Schumacher

Richard Hopkins, exjefe de operaciones de Red Bull y antiguo directivo de McLaren, se refirió al estado del alemán, aunque aclaró que no cuenta con información reciente. Según indicó, Schumacher cuenta con atención médica personalizada y, a su juicio, es poco probable que vuelva a aparecer en público.

Hopkins reconoció además la incomodidad que genera hablar del tema, dada la estricta privacidad que la familia ha decidido mantener durante más de una década. Subrayó que existe un respeto tácito entre quienes han podido visitarlo: no divulgar absolutamente nada sobre su condición. “Así lo quiere la familia, y es comprensible”, afirmó.

De acuerdo con versiones recogidas por medios especializados, basadas en opiniones de médicos y allegados a lo largo de los años, Schumacher tendría una conciencia muy limitada. Se ha señalado que podría reconocer a las personas más cercanas y que, en los primeros años tras el accidente, llegó a presenciar algunas carreras de Fórmula 1 junto a Jean Todt. Sin embargo, coinciden en que no puede hablar ni caminar.