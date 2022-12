Revelan primer video del tiroteo en aeropuerto de Fort Lauderdale

Publicidad



El video de unos 20 segundos de duración ha sido obtenido de una de las cámaras de seguridad de la zona de recogida de equipajes de la terminal 2, escenario del suceso, y en él se observa el momento exacto en el que el autor de los disparos, Esteban Santiago, inicia el ataque.



En las imágenes se ve a pasajeros transitando por el área y luego al atacante, vestido con un pantalón negro, una camiseta de manga larga y portando un abrigo, quien camina por la zona sin despertar sospechas.



De inmediato, Esteban, un exmilitar que sirvió casi un año en Irak y que sufría transtornos psicológicos, extrae una pistola que mantenía escondida de la pretina de su pantalón y empieza a disparar a las personas que se hallaban a su alrededor, mientras otros pasajeros presentes en el lugar corren a refugiarse en medio del pánico.



El portal, que en el pasado han dado primicias de casos relacionados a famosos, no ha dado detalles de cómo obtuvo la grabación.



La difusión del video ocurre a menos de 24 horas de que Esteban Santiago, ex miembro de la Guardia Nacional en Puerto Rico, haga su primera aparición en una corte federal de Fort Lauderdale, prevista para el lunes y en donde se le harán lectura de los tres cargos que afronta.



La Fiscalía del Distrito Sur presentará cargos contra Santiago por realizar un acto de violencia contra personas en un aeropuerto internacional, usar un arma de fuego durante y en relación a un crimen violento, y causar la muerte de una persona mediante arma de fuego.



De ser hallado culpable, el atacante, nacido en Nueva Jersey y criado en Puerto Rico, puede ser sentenciado a la pena de muerte.



Mientras tanto, los investigadores continúan tratando de desentrañar las motivaciones que llevaron a Santiago a cometer el ataque, en el que murieron cinco personas y otras seis resultaron heridas.



George Piro, agente del FBI en Miami, señaló que el joven de 26 años eligió el aeródromo de esta ciudad del sur de Florida, que en un día normal puede recibir a más de 80.000 pasajeros, para desatar el tiroteo, sobre el cual no se ha descartado que sea de naturaleza terrorista.



De acuerdo a documentos judiciales, Santiago adquirió un billete de ida en Anchorage (Alaska), en donde residía, y voló hasta Minneapolis, para luego subir a otro avión con destino a Fort Lauderdale, con una pistola semiautomática de 9 milímetros y dos cargadores al interior de la única maleta que facturó.



Una vez en tierra, recogió su maleta, fue al baño para cargar su arma, salió y disparó a la primera persona que vio, para luego continuar el ataque, disparando a la cabeza de las víctimas, hasta vaciar toda la munición que contenía, tras lo cual se entregó a las autoridades.



Familiares y allegados han confirmado al FBI que pocos después de volver de Irak, en donde estuvo destacado 10 meses, Santiago empezó a sufrir trastornos psicológicos, ante lo que le recomendaron acuda a especialistas.



En noviembre pasado, acudió a una oficina del FBI en Anchorage (Alaska) y reveló que el Gobierno de EE.UU. controlaba su mente y lo obligaba a ver videos del grupo yihadista Estado Islámico (EI).