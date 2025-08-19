Revelan video de hombre orando mientras su carro eléctrico se descontrolaba en carretera de EE.UU

Un impactante video se hizo viral en redes sociales al mostrar como un conductor que se movilizaba por una autopista de California, a bordo de su carro eléctrico, oraba mientras el vehículo perdiera el control y solo girara hacia la derecha.

En las imágenes se puede ver al hombre suplicando en voz alta que su carro se detuviera, un Ford Mustang Mach-E, mientras este se aceleraba sin control alguno y con la dirección totalmente bloqueada.

Todo quedó en video y el carro solo se detuvo cuando embistió a otro vehículo, un Mitsubishi Mirage, que terminó volcado sobre la autopista.



Versiones de lo ocurrido

De acuerdo a las primeras versiones del hecho, se habla de una posible falla mecánica o un error del sistema autónomo, sin embargo, la Patrulla de Caminos de California asegura que el conductor habría estado conduciendo bajo la influencia de algún tipo de sustancia.

Ante este hecho, muchos usuarios en redes sociales han debatido sobre la seguridad de los carros eléctricos y la responsabilidad de los conductores para manejarlos.

Vea aquí el video: