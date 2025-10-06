Revelan video de hombre sacando el cuerpo tras quitarle la vida a su hijastro

Un video atrás, revelado por la Policía, sería la prueba reina que necesitaba Florencia Yafrate, de 25 años, para acusar formalmente a su expareja Cristian Deivy Torrico, quien le quitó la vida a su hijastro con apenas cuatro años y quedó captado en cámara en el momento en que sacó el cuerpo entre sabanas.

El hecho fue el domingo, 5 de octubre, en Moreno, Argentina, cuando este hombre le quitó la vida al menor Sebastián Emanuel Yafrate, de apenas cuatro años, que cuando fue encontrado sin vida también presentaba lesiones de maltrato físico, el cual fue confirmado por la madre en su declaración en la Policía.

En un video, captado por una cámara de seguridad en la zona, se vio cómo salió de la casa sobre las 10:00 de la mañana con el cuerpo envuelto en sábanas y caminando hacía primeros auxilios en un hospital cercano, el cual encontró cerrado y se desplazó a otra zona. Lo que alertó es que los médicos hallaron al pequeño si vida y con graves lesiones personales, por lo cual llamaron a las autoridades y así se pudo dar la detención de este hombre, señalado como el asesino del hijo de su pareja sentimental.

Niño de 4 años murió Foto: Policía

Ella contó que el pequeño en varias ocasiones le contaba que su padrastro lo maltrataba, hombre de nacionalidad boliviana, que lo atacaba porque “no lo quería” y, por ende, no lo veía con un cariño especial siendo un “problema” en la relación que sostenía con su madre.



“Ante las contradicciones en los relatos y las pruebas recolectadas en la casa, la UFI N°4 de Moreno–General Rodríguez, a cargo del fiscal Bornia, ordenó la intervención de la Policía Científica y la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte”, reveló el medio local TN sobre lo sucedido en este caso.

El cas continua en manos de las autoridades a la espera de determinar con exactitud cómo se desarrollaron los hechos.

Aquí podrá ver el video.