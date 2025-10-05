Niño de 4 años murió y su padrastro confesó todo el crimen: esto se sabe

Un trágico caso de violencia infantil conmociona a la localidad bonaerense de Moreno, Argentina. Sebastián Emanuel Yafrate, de tan solo 4 años, murió por asfixia y las autoridades detuvieron a su padrastro, quien confesó haber provocado el deceso del menor.

El hecho salió a la luz el sábado, cuando el niño llegó sin signos vitales al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Fue trasladado en brazos por su padrastro, Cristian Deivy Torrico Mendoza, de 30 años y nacionalidad boliviana, quien aseguró a los médicos que el pequeño se había descompensado mientras estaba bajo su cuidado.

Sin embargo, los profesionales notaron lesiones compatibles con maltrato físico en el cuerpo del niño y alertaron de inmediato a la policía. Agentes de la Comisaría Cuartel V iniciaron la investigación y entrevistaron a la madre del menor, Florencia Yafrate, de 25 años, quien reveló que su hijo le había contado en varias ocasiones que sufría agresiones por parte de Torrico Mendoza.

Niño de 4 años murió Foto: Policía

La Unidad Fiscal de Instrucción N.° 4 de Moreno–General Rodríguez, a cargo del fiscal Gabriel Bornia, ordenó la intervención de la Policía Científica y la autopsia para esclarecer las causas de la muerte. Durante el avance de la pesquisa, Torrico Mendoza admitió su responsabilidad en el hecho, lo que llevó a su inmediata detención.



El hombre enfrenta cargos por “homicidio agravado”, mientras que la madre del niño permanece a disposición de la Justicia para ampliar su declaración.