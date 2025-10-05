Niño de 4 años murió y su padrastro confesó todo el crimen: esto se sabe

Un trágico caso de violencia infantil conmociona a la localidad bonaerense de Moreno, Argentina. Sebastián Emanuel Yafrate, de tan solo 4 años, murió por asfixia y las autoridades detuvieron a su padrastro, quien confesó haber provocado el deceso del menor.
El hecho salió a la luz el sábado, cuando el niño llegó sin signos vitales al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Fue trasladado en brazos por su padrastro, Cristian Deivy Torrico Mendoza, de 30 años y nacionalidad boliviana, quien aseguró a los médicos que el pequeño se había descompensado mientras estaba bajo su cuidado.
Sin embargo, los profesionales notaron lesiones compatibles con maltrato físico en el cuerpo del niño y alertaron de inmediato a la policía. Agentes de la Comisaría Cuartel V iniciaron la investigación y entrevistaron a la madre del menor, Florencia Yafrate, de 25 años, quien reveló que su hijo le había contado en varias ocasiones que sufría agresiones por parte de Torrico Mendoza.
La Unidad Fiscal de Instrucción N.° 4 de Moreno–General Rodríguez, a cargo del fiscal Gabriel Bornia, ordenó la intervención de la Policía Científica y la autopsia para esclarecer las causas de la muerte. Durante el avance de la pesquisa, Torrico Mendoza admitió su responsabilidad en el hecho, lo que llevó a su inmediata detención.
El hombre enfrenta cargos por “homicidio agravado”, mientras que la madre del niño permanece a disposición de la Justicia para ampliar su declaración.