Revuelo por oso que camina en dos patas en zoológico chino: especulan que sería un humano disfrazado

La polémica surgió luego de que un video de uno oso parado sobre sus patas traseras circulara en Internet y se volviera viral.

En un comunicado publicado el domingo desde la perspectiva de Ángela, un oso malasio, los cuidadores del zoológico de Hangzhou dijeron: “Cuando se trata de osos, lo primero que viene a la mente es una figura enorme y un poder asombroso… Pero no todos los osos son gigantes y el peligro personificado. Los osos malayos somos pequeños, el oso más pequeño del mundo”.

El video de un oso malayo parado sobre sus patas traseras había circulado en las redes sociales, y la gente notó que sus piernas delgadas y pliegues de piel hacían que pareciera que un humano estaba actuando como oso.

Pero en una grabación de audio que circula en WeChat, un portavoz del zoológico dijo que el animal era real y que tal engaño no ocurriría en una instalación estatal. También señaló que en la temperatura de verano de 40 ° C (104 ° F), un humano con un traje de oso de piel "no duraría más de unos minutos antes de colapsar".

Los osos malayos son del tamaño de perros grandes, con una altura máxima de 1,3 metros (50 pulgadas) sobre sus patas traseras, en comparación con los 2,8 metros de los osos pardos y otras especies, según el zoológico.

Otros zoológicos chinos han sido acusados de tratar de hacer pasar perros teñidos para parecerse a lobos o gatos africanos, y burros pintados para parecerse a cebras.