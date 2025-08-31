Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, hospitalizado tras grave accidente en EE. UU.

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, fue hospitalizado la noche del sábado tras sufrir un accidente de tráfico en el estado de New Hampshire, que le provocó la fractura de una vértebra y otras lesiones, según informó este domingo su portavoz personal.

De acuerdo con el comunicado de Michael Ragusa, Giuliani, también conocido por haber sido abogado del expresidente Donald Trump, se detuvo en plena autopista para auxiliar a una mujer que era víctima de violencia doméstica. El exalcalde llamó al 911 y permaneció junto a ella hasta que llegaron las autoridades.

El accidente se produjo poco después, cuando Giuliani reanudó su trayecto y su vehículo fue embestido por detrás “a gran velocidad”. Como consecuencia, el exmandatario neoyorquino, de 81 años, sufrió una fractura torácica, heridas en la pierna y el brazo izquierdo, además de contusiones y laceraciones. No se ha precisado la ubicación exacta del siniestro. Ragusa recalcó que el choque “no fue un ataque dirigido”.

Rudy Giuliani Foto: AFP

Andrew Giuliani, hijo del exalcalde y actual jefe del Grupo de Trabajo del Mundial de la FIFA 2026 en la Casa Blanca, agradeció las muestras de apoyo recibidas tras el accidente y elogió la fortaleza de su padre en un mensaje publicado en redes sociales.

Rudy Giuliani alcanzó notoriedad en las décadas de 1980 y 1990 como fiscal en Nueva York, antes de ocupar la alcaldía durante dos mandatos (1994-2001). Posteriormente, en 2008, se presentó sin éxito a la presidencia de Estados Unidos y más tarde se convirtió en asesor de Trump durante su administración.

En los últimos años, su imagen se ha visto seriamente afectada por la promoción de teorías de conspiración sobre un supuesto fraude en las elecciones de 2020. Estas actuaciones le costaron la inhabilitación en Nueva York y Washington D.C., además de una multa superior a los 145 millones de dólares por difundir acusaciones falsas contra trabajadores electorales en Georgia, situación que lo llevó a declararse en bancarrota.