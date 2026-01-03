En vivo
Rusia condena la "agresión militar" de EEUU contra Venezuela: piden evitar mayor escalada

Rusia condena la "agresión militar" de EEUU contra Venezuela: piden evitar mayor escalada

Moscú actuará plenamente en el marco de las obligaciones mutuas fijadas con los "amigos venezolanos".

