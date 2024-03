Rusia identifica a 134 víctimas del atentado terrorista en la sala de conciertos en Moscú

El Comité de Instrucción de Rusia informó este sábado de que ha identificado a 134 de las 144 víctimas mortales del atentado terrorista contra la sala de conciertos Crocus City Hall en las afueras de Moscú.

"En estos momentos la investigación logró establecer las identidades de 134 fallecidos a consecuencia del atentado terrorista", señaló la identidad en su canal de Telegram.

Según el Comité, "continúa el peritaje genético del resto de los fallecidos no identificados".

El presidente del Comité de Instrucción, Alexandr Bastrikin, se reunió este sábado con el equipo que investiga el atentado terrorista, y llamó a establecer detalladamente la cronología de todos los sucesos que precedieron al ataque para identificar todo el círculo de cómplices y sobre todo, a los organizadores.

Publicidad

De acuerdo con los últimos datos oficiales, el atentado en la sala de conciertos Crocus City Hall, a 20 kilómetros del centro de Moscú, ha dejado al menos 144 muertos y más de 150 hospitalizados.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) informó previamente de la detención de once personas en relación con el atentado.

Publicidad

Entre los detenidos se encuentran cuatro terroristas que participaron en el ataque.

Los sospechosos fueron detenidos en una carretera de la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, a donde presuntamente pretendían escapar.

Rusia ha admitido que el atentado en las afueras de Moscú fue perpetrado por islamistas pero insiste en buscar una "huella ucraniana" y afirma tener pruebas del financiamiento de los terroristas por parte de Kiev.

Tiroteo en Rusia Foto: redes sociales

Publicidad

Kremlin afirma que Putin sigue dolido por el atentado en Moscú aunque no lo muestre

El presidente ruso Vladimir Putin, que hasta ahora no asistió a ninguna ceremonia de homenaje a las víctimas del atentado cerca de Moscú ni visitó a las familias o a los heridos, siente pesar, aseguró el Kremlin.

"El jefe de Estado se siente personalmente y plenamente implicado en este tipo de tragedias. Créanme, aunque no vean lágrimas en su rostro, eso no significa que no sufra", dijo el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, en una breve entrevista el sábado.

Publicidad

El 22 de marzo hombres armados entraron en el Crocus City Hall, una gran sala de conciertos cerca de Moscú, antes de disparar contra la multitud e incendiar el edificio.

Según el último recuento de socorristas rusos, al menos 144 personas murieron y 551 resultaron heridas en este ataque reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, el atentado más mortífero de los últimos veinte años en Rusia.

Después de la tragedia, el presidente ruso esperó al día siguiente para expresarse públicamente y el Kremlin indicó el jueves que no había previsto en lo inmediato reunirse con las familias de las víctimas, ni acudir al lugar del atentado.

El sábado, diplomáticos occidentales, especialmente estadounidenses y europeos, así como de países africanos y de América Latina, acudieron al lugar para depositar flores y guardar un minuto de silencio, informó la agencia Ria Novosti.

Publicidad

Le puede interesar: